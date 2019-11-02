Опубликовано видео с места убийства главы центра «Э» по Ингушетии

Телеканал «Звезда» опубликовал видео с места убийства руководителя Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата на западе Москвы.

Судя по видеозаписи, место преступления оцеплено полицией, передает РИА «Новости».

По словам источника в правоохранительных органах, «в настоящий момент оперативники проводят поквартирный обход домов, расположенных рядом с местом убийства на улице Академика Анохина, опрашивают очевидцев», а также изучают видео с камер наблюдения, передает ТАСС.

«Они спрашивают, слышали ли жители окрестных квартир сильные хлопки, видели ли дым», – рассказал источник. При этом, по словам очевидца, большая часть местных жителей обсуждать произошедшее отказывается.

В субботу вечером на западе Москвы застрелили руководителя Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата. По данным источника, нападавший сделал не менее 10 выстрелов, после чего скрылся на иномарке. Автомобиль убийцы был обнаружен около метро «Университет». В столице объявлен план «Перехват» и «Вулкан». В оперативной группе по расследованию преступления считают, что подозреваемые в убийстве покинули Москву. Возбуждено уголовное дело.

На главу центра «Э» по Ингушетии уже покушались в январе. Тогда неизвестные обстреляли автомобиль Эльджаркиева, в результате чего ранения получили трое полицейских, сам он не пострадал. На следующий день один из раненых полицейских скончался в больнице.