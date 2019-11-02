Быков заступился за «интеллектуала» Гусейнова

Писатель и журналист Дмитрий Быков выступил в защиту профессора Высшей школы экономики Гасана Гусейнова, назвавшего русский язык «убогим и клоачным», а Россию – «порядком одичавшей страной».

«Нападки на Гасана Гусейнова – могу сказать это с полным знанием дела, с чтением его высказываний, со знанием контекста его работы, с давним и добрым знакомством с ним самим, – эти нападки не вызваны ничем, кроме желания потравить очередного интеллектуала», – приводятся слова Быкова на сайте радиостанции «Эхо Москвы». Мнение журналиста прозвучало в программе «Один», которая транслируется на YouTube-каналах «Эхо Общество» и «Эхо Культура».

Быков назвал Гусейнова «выдающимся филологом, замечательным языковедом», который якобы представляет «потенциальную опасность» для сегодняшней России.

«Травля интеллектуалов», по словам Быкова, призвана «отвлечь внимание от серьезных проблем».

«Что касается сути высказывания Гусейнова, то ничего плохого о русском языке он не сказал», – убежден Быков. Он считает, что высказывание профессора ВШЭ о «клоачном русском» – «это еще мягко сказано». «Они (представители прессы – прим. ВЗГЛЯД) пользуются мусорным, базарным, блатным русским, они пользуются худшими изводами русского языка…» – заявил писатель.

По его словам, назвавший русский язык «клоачным» Гусейнов, напротив, «выступил в защиту» языка.

«И вообще мне кажется, что в России не так много осталось интеллектуалов, чтобы устраивать их травлю», – заявил Быков, назвав Гусейнова «человеком чрезвычайно заслуженным».

Писатель также раскритиковал ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова, который не выступил в защиту Гусейнова. По его словам, таким образом ректор «поощряет его травлю» и «делает все возможное, чтобы из великой страны наших предков был вытеснен еще один интеллектуал».

На заявление Быкова отреагировал журналист Юрий Васильев. «Тональность выступления понятна, как и тональность реакции на него. И все же – не будем торопиться с выводами. Подождем, когда из толпы традиционно выйдет Марк Фейгин», – написал он.

Журналист Дмитрий Бавырин в свою очередь поинтересовался: «Правильно ли я понимаю, что суть общественной кампании в защиту клоачного профессора Гусейнова, который не получил на свою бороду никаких проблем, кроме *** в панамку сиречь отзывов на свое хамство, – это борьба за право хамить и русофобствовать, не получая обратной связи? Надо же, какая цаца», – написал он.

Напомним, Гусейнов написал в Facebook, что Россия – это не великая держава, а «порядком одичавшая страна», а говорят в ней на «убогом и клоачном» русском языке. Позже он объяснил, что «имел в виду не в целом язык», а то, «как люди пользуются этим языком».

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов не согласился с высказыванием профессора.

Научный руководитель НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде, профессор факультета гуманитарных наук Валерий Зусман признался, что заявление Гусейнова вызвало у него огорчение.

Писатель Сергей Лукьяненко объяснил, за что профессор Вышки «с его чудесными наездами на русский» заслуживает похвалы.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, чем именно замечательно высказывание Гусейнова, почему за это надо наказывать и каким образом.