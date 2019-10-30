Гасану Гусейнову ничего не будет

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30 октября, среда  |  Последнее обновление — 12:31  |  vz.ru
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Туристы с Украины повысят доходы Крыма

Украинцы снова начали ездить отдыхать в КрымФото: Константин Михальчевский/РИА «Новости»
Крымский мост второй год подряд обеспечивает полуостров рекордным за все постсоветские годы турпотоком. Как ни странно, свою лепту вносят и украинцы, которые снова стали ездить отдыхать в Крым. Открытие железнодорожного сообщения привлечет в Крым в ближайшие годы еще больше отдыхающих. Более высокой активности ждут и от гостей с Украины. Подробности...
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Константин Косачев: Альтернативы «развороту над Атлантикой» не было

«Примаков жертвовал личными интересами ради того, чтобы быть нужным стране», – вспоминает КосачевФото: Viktor Korotayev/Reuters
«Евгений Максимович пропускал все через себя. Но я никогда не испытывал ни малейших сомнений, что любое давление на него не имело никаких последствий. У него был, что называется, внутренний стержень», – поделился воспоминаниями с газетой ВЗГЛЯД сенатор Константин Косачев, долгие годы работавший с Евгением Примаковым.  Подробности...
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Музей ГУЛАГа во второй раз созывает в Москве акцию «Колокол памяти»

На акцию «Колокол памяти» в Москве соберутся полпреды большинства российских регионовФото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
«Я видел лагерные кладбища. Это просто палочки, торчащие из земли. На них висят консервные банки, на дне которых выбит даже не номер заключенного, а только ряд и место», – рассказал газете ВЗГЛЯД директор музея ГУЛАГа Роман Романов. В среду он организует в Москве акцию «Колокол памяти», цель которой – не дать кануть в Лету миллионам жертв политических репрессий советского отрезка нашей истории. Подробности...
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США отомстили Турции за Сирию и С-400

Немцы при проведении геноцида использовали газовые камеры, а турки обошлись этим простым наборомФото: David Mdzinarishvili/Reuters
Дональд Трамп пообещал, что Турция дорого заплатит за покупку у России С-400 и самоуправство в Сирии − и вот теперь в Вашингтоне приступили к наказанию непокорных. Конгресс одобрил введение санкций, затрагивающих не только министра обороны Турции, но и президента Эрдогана. В тот же день было принято решение, на которое США не решались долгие годы − о признании геноцида армян. Что все это значит? Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Гасану Гусейнову ничего не будет

Сергей Лукьяненко, писатель
Профессор ВШЭ с его чудесными наездами на русский «убогий клоачный язык» и «одичавшую страну» заслуживает похвалы. Профессор ляпнул то, что в его окружении говорят только в дружеском кругу людей «с хорошими лицами». Подробности...

Кажется, я нашел новый символ России

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Оренбург – самый странный город страны. Все, что я о нем прочитал в самолете по пути, противоречит здравому смыслу. Но этот город и есть символ Родины. Непонятный, непредсказуемый, нерациональный – и поэтому прекрасный. Подробности...
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              Гасану Гусейнову ничего не будет

              Сергей Лукьяненко
              писатель
              		 30 октября 2019, 12:02

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              Профессор ВШЭ (доктор филологических наук, профессор НИУ ВШЭ Гасан Гусейнов – прим. ВЗГЛЯД) с его чудесными наездами на русский «убогий клоачный язык» и «одичавшую страну» заслуживает похвалы.

              То ли по общей простоте натуры, то ли в силу временной эмоциональности профессор ляпнул то, что в его окружении говорят только в дружеском кругу людей «с хорошими лицами». Сейчас он будет всячески сдавать назад, но достаточно прочитать его пост – и все станет ясно.

              Так что для пробуждения русского самосознания и патриотизма профессор филологии сделал немало. Хоть и ничуть этого не хотел.

              Куда интереснее, с какой вообще стати человек, живя в России, позволяет себе подобные высказывания в твердой уверенности, что ему ничего не будет (а ему не будет, поверьте). Вы представьте нашего профессора в Баку, говорящего что-нибудь вроде: «Убогий у нас язык, вообще его нет, турецким пользуемся!»

              Или в Тель-Авиве, изрекающим: «Убогий наш язык, это же искусственная реконструкция, которой сто лет всего!» И еще про «одичалую страну». И что «сложно разве азербайджанцам выучить еще и армянский» и «сложно разве евреям выучить еще и арабский»?

              Фото: кадр из видео

              Представили? Нереально, правда! А если и ляпнет такую дурь кто-то, то мигом вылетит из всех университетов и подвергнется всеобщему осуждению. А живя в России, будучи преподавателем в высшей школе – можно. И ничего за это не будет. И никогда не было.

              Причины этого весьма интересны и уходят практически во тьму веков. И можно было бы порассуждать об этом, но боюсь, что это займет слишком много времени, а поля дозволенного в «Фейсбуке» слишком узки.

              Скажу просто – русский народ в России всегда был лишь «пенькой», «углем», «рудой», «строителем коммунизма», «нефтью».

              Да-да, царелюбцам и советским подданным это может быть обидно, но как было при царях, как продолжилось при «коммунистах», так осталось и сейчас. Так что профессор, повторю еще раз, всего лишь озвучил раздражение своих коллег по поводу жуткой незадачи – кормят их лишь в России. Ну и славно, что озвучил.

              Источник: Блог Сергея Лукьяненко


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