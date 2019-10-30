Гасану Гусейнову ничего не будет

Профессор ВШЭ (доктор филологических наук, профессор НИУ ВШЭ Гасан Гусейнов – прим. ВЗГЛЯД) с его чудесными наездами на русский «убогий клоачный язык» и «одичавшую страну» заслуживает похвалы.

То ли по общей простоте натуры, то ли в силу временной эмоциональности профессор ляпнул то, что в его окружении говорят только в дружеском кругу людей «с хорошими лицами». Сейчас он будет всячески сдавать назад, но достаточно прочитать его пост – и все станет ясно.

Так что для пробуждения русского самосознания и патриотизма профессор филологии сделал немало. Хоть и ничуть этого не хотел.

Куда интереснее, с какой вообще стати человек, живя в России, позволяет себе подобные высказывания в твердой уверенности, что ему ничего не будет (а ему не будет, поверьте). Вы представьте нашего профессора в Баку, говорящего что-нибудь вроде: «Убогий у нас язык, вообще его нет, турецким пользуемся!»

Или в Тель-Авиве, изрекающим: «Убогий наш язык, это же искусственная реконструкция, которой сто лет всего!» И еще про «одичалую страну». И что «сложно разве азербайджанцам выучить еще и армянский» и «сложно разве евреям выучить еще и арабский»?

Представили? Нереально, правда! А если и ляпнет такую дурь кто-то, то мигом вылетит из всех университетов и подвергнется всеобщему осуждению. А живя в России, будучи преподавателем в высшей школе – можно. И ничего за это не будет. И никогда не было.

Причины этого весьма интересны и уходят практически во тьму веков. И можно было бы порассуждать об этом, но боюсь, что это займет слишком много времени, а поля дозволенного в «Фейсбуке» слишком узки.

Скажу просто – русский народ в России всегда был лишь «пенькой», «углем», «рудой», «строителем коммунизма», «нефтью».

Да-да, царелюбцам и советским подданным это может быть обидно, но как было при царях, как продолжилось при «коммунистах», так осталось и сейчас. Так что профессор, повторю еще раз, всего лишь озвучил раздражение своих коллег по поводу жуткой незадачи – кормят их лишь в России. Ну и славно, что озвучил.

Источник: Блог Сергея Лукьяненко