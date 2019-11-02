Кондуктор вытолкала занявшую ее место беременную женщину в Новосибирске

В Новосибирске кондуктор автобуса вытолкала беременную женщину с места, чтобы сесть самой.

Пострадавшая рассказала, что когда она зашла в салон, «молодая девушка-кондуктор общалась со своей подругой, сидевшей на пассажирском месте», передает «Комсомольская правда».

«Когда кондуктор встала, чтобы перейти в другую часть салона, то ее подруга пересела на специально выделенное место. А я села на освободившееся пассажирское сиденье. Сейчас я на пятом месяце беременности, мне очень трудно долго стоять», – добавила женщина.

После этого к девушке подошла кондуктор и потребовала освободить место для нее».

«Даже не дав мне вставить слово, начала грубо выталкивать меня с сиденья. Она чуть не села прямо на меня! В итоге у меня просто сдали нервы, я начала плакать (...) Кондуктор заявила, что вообще не видит, что я в положении, хотя на самом деле живот уже достаточно заметен», – поделилась сибирячка.

Женщина отметила, что никто из других пассажиров, как и водитель автобуса, никак не отреагировали на происходящее, делая вид, что ничего не происходит.

«Поэтому просто забрала свои деньги и вышла на следующей остановке. Домой поехала уже на другом транспорте», – добавила пострадавшая.

Она обратилась с претензией в местную транспортную службу, в которой ей пообещали разобраться в ситуации.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге кондуктор трамвая потребовала оплату за коляску, в которой находился ребенок-инвалид, а также назвала его багажом.