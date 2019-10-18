Мать ребенка-инвалида заявила, что кондуктор назвала его багажом

Свердловская прокуратура начала проверку сообщений о том, что кондуктор трамвая в Екатеринбурге потребовала оплату за коляску, в которой находился ребенок-инвалид, а также назвала его багажом.

Прокуратура «устанавливает, имел ли место в действительности данный инцидент», в ходе проверки «будет дана оценка соблюдению требований Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в том числе соблюдению прав инвалида при проезде в общественном транспорте, запрошена необходимая документация в транспортной компании, руководитель которой будет вызван в прокуратуру для дачи объяснения», передает РИА «Новости».

Ранее в сообществе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте» женщина рассказала, что вечером в четверг мелочью оплатила проезд в трамвае, на что получила замечание от кондуктора. Та также заявила, что возьмет оплату и за багаж, подразумевая ребенка в коляске.

«Наконец-то я узнала, почему мой ребенок родился таким. И не от врачей узнала, а от кондуктора. Также услышала еще много всего, что является оскорблением моей личности и ущемлением прав инвалидов. До каких пор с людьми будут работать вот такие личности с синдромом вахтера?», – добавила она.

К записи также прикреплено видео, на котором женщина срывающимся голосом кричит на кондуктора.

Отметим, что некоторые пользователи Сети встали на сторону кондуктора, указав, что за рабочий день она видит множество «неадекватных пассажиров».

Ранее в Тамбовской области кондуктор заставила ребенка попрошайничать, так как он не смог оплатить проезд картой.