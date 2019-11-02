Водитель протаранил памятник Александру III в Иркутске

В Иркутске автомобиль Mercedes-Benz протаранил ограждение и врезался в памятник Александру III.

Прибывшие на место инцидента полицейские обнаружили владельца автомобиля, который был в состоянии алкогольного опьянения, сообщает портал IRK.ru.

Мужчина заявил, что за рулем находился не он. Объяснить, кто именно управлял машиной в момент аварии, он не смог.

Автомобиль поместили на штрафстоянку. В отношении мужчины составили протокол по статье 12.26 Кодекса об административных правонарушениях за отказ от медицинского освидетельствования.

Напомним, в ноябре 2018 года полицейский на BMW врезался в забор храма Иоанна Богослова в Москве.