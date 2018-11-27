Полицейский на BMW врезался в забор храма Иоанна Богослова в Москве

На юго-востоке Москвы водитель на BMW не справился с управлением и врезался в забор храма Иоанна Богослова, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Инцидент произошел в «9.05 в районе дома №82 на Шоссейной улице», передает РИА «Новости».

В результате аварии пострадал сам водитель. На месте работают сотрудники полиции.

В то же время телеграм-канал Mash сообщает, что попавший в ДТП водитель якобы является полицейским.