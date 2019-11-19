Посол Италии признателен россиянам за собранный на восстановление Венеции миллион евро

«Итальянцы не ожидали, что российские граждане будут действовать так быстро, и очень им за это признательны», – сказал газете ВЗГЛЯД посол Италии в Москве Паскуале Терраччано. Он ожидает, что поток пожертвований россиян на восстановление Венеции от наводнения продолжит расти.

Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано сообщил, что менее чем за сутки россияне собрали на восстановление Венеции более миллиона евро. «Эта сумма обязательно вырастет в ближайшие дни за счет новых пожертвований от предпринимателей и простых российских граждан», – уверен Терраччано.

Посол отметил, что «сбор средств на помощь Венеции со стороны российских граждан был с огромной благодарностью воспринят итальянцами». По его словам, в Италии не удивились такой отзывчивости россиян, «вновь показавших, какие они щедрые в трудный момент для нашей страны».

«Маэстро Валерий Гергиев был первым среди мировых знаменитостей, кто откликнулся на призыв помочь Венеции и лично связался с топ-менеджерами крупнейших российских компаний, а мне предложил провести в посольстве концерт, чтобы начать сбору средств», – подчеркнул посол.

Паскуале Терраччано уверен, что в этом потоке пожертвований проявилась не только безмерная щедрость россиян, но и их огромная любовь к Италии, «глубокие связи дружбы, связывающие наши страны многие годы». «Многие считают Венецию местом, где прекрасно сочетаются искусство, культура и история, это замечательный мост в развитии итало-российских отношений. Российский народ очень любит и интересуется культурой, – и это, думаю, одна из причин, заставивших россиян принять участие в сборе средств», – пояснил Терраччано.

Посол напомнил, что россияне не в первый раз приходят на помощь Италии. «В 2009 году ужасное землетрясение обрушилось на город Л'Акуила, и российские граждане тогда тоже активно проявили солидарность, собрав значительные средства, которые пошли на восстановление разрушенного, в том числе на древний собор. Подобное случилось и в 2016-м, когда на центральную Италию обрушилось новое землетрясение. И тогда российский народ проявил горячие чувства близости итальянскому народу, оказав конкретную помощь немалыми пожертвованиями», – перечислил посол.

Напомним, на прошлой неделе в результате паводка Венеция оказалась затоплена на 80%, уровень воды достиг критической отметки 187 см. Затопило весь исторический центр. Как сообщила газета ВЗГЛЯД, россияне собрали 1 млн евро на восстановление Венеции после наводнения, заявили в посольстве Италии. В итальянской дипмиссии выразили отдельную благодарность за помощь в сборе пожертвований дирижеру и художественному руководителю Мариинского театра Валерию Гергиеву.