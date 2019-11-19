Спецназовца ФСБ избили в центре Москвы

Сотрудник Центра спецназначения (ЦСН) ФСБ доставлен в больницу после избиения неизвестными в центре Москвы, сообщил информированный источник.

«В кафе на Пречистенской набережной произошел конфликт, в ходе которого неизвестные избили капитана ЦСН ФСБ. В настоящее время он госпитализирован в отделение нейрохирургии», – сообщил источник агентства «Интерфакс».

Он добавил, у офицера закрытая черепно-мозговая травма.

Как отмечает Lenta.ru со ссылкой на телеграм-канал Baza, капитана центра спецназначения избили около 2.00 17 ноября в заведении «Винный базар». Инцидент попал в поле зрения камер видеонаблюдения.

«На кадрах видно, как в баре начинается конфликт между мужчинами, затем участники драки выходят на улицу и там один из них бьет оппонента, который в результате падает и остается лежать на земле. Избившие его мужчины скрылись на автомобиле Mercedes черного цвета», – отмечает издание.

Напомним, в феврале в центре Москвы неизвестные избили подполковника ФСБ.

Неизвестные кинули бутылку в служебный автомобиль Skoda под управлением подполковника, старшего оперуполномоченного по особо важным делам управления «К» ФСБ России». Затем нападавшие избили офицера и скрылись с места преступления. Повреждения оказались несерьезными, медицинская помощь не требовалась.