Во вторник синоптики пообещали москвичам теплую пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, во вторник утром в столице будет 4 градуса тепла. К обеду температура воздуха поднимется до плюс 5 градусов. В первой половине дня ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется юго-восточный, восточный, силой 1-3 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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