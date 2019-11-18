Глава УВД на московском метро отправлен в отставку из-за стрельбы на «Рязанском проспекте»

Руководитель УВД на московском метрополитене генерал-майор полиции Николай Савченко уволен из-за ЧП на станции «Рязанский проспект», где полицейский открыл стрельбу по коллегам из отдела собственной безопасности.

«Савченко уволен с поста главы УВД на московском метрополитене. Это решение было принято несколько дней назад, однако приказ о его увольнении появился лишь в понедельник», – сказал источник в правоохранительных органах, передает ТАСС.

Однако официального подтверждения данной информации пока нет.

Напомним, в сентябре сотрудники УСБ МВД попытались задержать за взятку Алексея Смирнова, который служил в службе безопасности столичного метро. Тот в ответ открыл стрельбу, в результате которой один полицейский погиб.

Суд арестовал Смирнова. Против него также возбудили уголовное дело по статье о взятке.