Суд арестовал устроившего перестрелку в московском метро полицейского

Пресненский суд Москвы арестовал полицейского Алексея Смирнова, устроившего стрельбу на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.

«Выслушав мнения сторон, суд решил арестовать Смирнова до 19 ноября», – сказал судья, передает ТАСС.

Смирнов уже уволен со службы, это следует из его показаний на суде. Кроме того, Смирнов проверяется на причастность к иным преступлениям.

Напомним, сотрудники УСБ МВД Алексей Лимонов и Максим Веялко попытались задержать за взятку Алексея Смирнова, который служил в службе безопасности столичного метро. Тот в ответ открыл стрельбу. Веялко погиб, Лимонов госпитализирован с ранением.

Следственный комитет восстановил полную хронологию перестрелки у станции метро.