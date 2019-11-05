Против расстрелявшего в метро коллег полицейского возбуждено дело о взятке

В отношении полицейского Алексея Смирнова, который открыл стрельбу на станции метро «Рязанский проспект» в Москве возбудили уголовное дело по статье о взятке, не превышающей 10 тыс. рублей.

«В отношении Смирнова возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 291.1 («Получение взятки, не превышающей 10 тыс. рублей»). Из соответствующего постановления следует, что рапорт об обнаружении признаков преступления был составлен еще первого октября. А инкриминируемое Смирнову деяние якобы произошло 18 сентября 2019 года», – сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, сотрудники УСБ МВД попытались задержать за взятку Алексея Смирнова, который служил в службе безопасности столичного метро. Тот в ответ открыл стрельбу, в результате которой погиб один полицейский. Суд арестовал Смирнова, позже СК восстановил хронологию событий.