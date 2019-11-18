Губернатор Ставрополья уволил своего представителя за хамство

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров уволил своего представителя в муниципалитете Константина Шишманиди за грубое обращение с людьми, которые пришли на прием, сообщила пресс-служба главы региона.

«Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров уволил своего представителя в муниципалитете за некорректное общение с гражданами. Глава края уведомил Константина Шишманиди о его освобождении от занимаемой должности», – сообщается на сайте главы региона.

«Такое поведение – показатель наихудшего отношения к людям, которые приходят к нам со своей болью. Это никак не соотносится с тем, что я требую от своей команды. Прошу всех очень внимательно отнестись к этой ситуации. К вам на прием приходят не для того, чтобы вы указывали на дверь, а для того, чтобы решить проблемы, которых очень много. Будете выгонять людей – буду выгонять вас», – приводится в сообщении цитата Владимирова.

На планерке губернатор попросил включить опубликованный в соцсетях видеоролик, на котором запечатлен прием граждан, проводившийся Шишманиди.

В июле глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко призвал отстранить от должности главу Нижнеудинского района Сергея Худоногова после появления сообщений о том, что коммунальные службы в первую очередь спасали от наводнения дом самого чиновника.