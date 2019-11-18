Минобороны рассекретило документы по Словацкому национальному восстанию

Словакия восхищалась победами Красной армии во Второй мировой войне и считала, что СССР внес больший вклад, чем все остальные страны антигитлеровской коалиции вместе взятые, следует из документов, рассекреченных Минобороны России.

Минобороны России открыло на своем сайте новый раздел, посвященный 75-летию Словацкого национального восстания 1944 года.

«Словацкие солдаты и офицеры сильно ненавидят немцев и горят желанием поскорее очистить свою страну от оккупантов с помощью Красной армии, которую ждут с нетерпением... Бросается в глаза горячая и неподдельная любовь всех слоев словацкого населения к Красной армии и братскому русскому народу. Население восхищается Красной армией, ее победами и благодарит за помощь в создании Чехословацкого корпуса в СССР», – говорится в тексте опубликованного Минобороны политдонесения первого Украинского фронта о военно-политической обстановке.

В этом же документе приводятся слова словацкого генерала Виста о том, что Красная армия показала всему миру пример стойкости и мужества. Он называл честью для воинов Чехословацкой республики сражаться «бок о бок со знаменитыми бойцами Красной армии за освобождение нашей родины».

Кроме того, Минобороны приводит боевое донесение командира 1-го Чехословацкого армейского корпуса генерала Яна Кратохвила, свидетельствующее о том, что его соединение 31 августа 1944 года на фоне «позитивного и доверительного отношение словацкого народа к Красной армии» перешло в подчинение командующего войсками 4-го Украинского фронта.

Главный делегат словацкого правительства на освобожденной территории Франтишек Немец заявлял тогда, что «победы, одержанные Россией в этой войне, ее жертвы превышают все, что сделали вместе взятые остальные страны антигитлеровской коалиции.

«У словацкого народа есть пословица: «Вместе в бою, вместе и в миру». Я думаю, что выражу мнение всего нашего правительства и всего населения нашей Родины, если официально скажу Вам, что извечное братство наших народов, скрепленное кровью в этой великой войне, должно сохраниться на вечные времена», – приводит Минобороны слова генерала.

В сентябре Минобороны России опубликовало рассекреченные архивные документы, посвященные освобождению столицы Эстонии от немецко-фашистских захватчиков.

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