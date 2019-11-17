Многотысячная акция против США в Греции переросла в бои анархистов и полиции

В Афинах в антиамериканской демонстрации участвовало не менее 20 тыс. человек, сообщает полиция. В крупных городах Греции произошли столкновения анархистов и правоохранителей.

В греческой столице отметили 46-ую годовщину восстания в Политехе против хунты «черных полковников». В 1973 году восстание студентов было жестоко подавлено, но привело к падению хунты. Греки обвиняют США в поддержке хунты, передает РИА «Новости».

В акции в воскресенье приняла участие и бывшая правящая партия СИРИЗА, политика которой привела к появлению новых баз США в стране. При этом во время акции в самих сторонников СИРИЗА летели бутылки, звучали оскорбления.

Участники акции протеста скандировали антиамериканские лозунги.

Экс-глава правительства страны Алексис Ципрас, лидер СИРИЗА, возглавлял колонну, но до посольства США не дошел, прекратив участие в акции в районе британского посольства.

Правящая партия «Новая демократия» предположила, что Ципрас направился к британцам «на полуденный чай». Ципраса назвали «туристом и на демонстрациях».

В целом акция прошла мирно. Однако после нее в районе Экзархия вспыхнули беспорядки. Полиция арестовала несколько человек, у которых в рюкзаках обнаружили канистры с бензином и бутылки, противогазы, перчатки, камни, передает ТАСС.

Сообщается, что напряженность в районе сохраняется, там остаются около 200 анархистов. В полицию летели камни, бутылки с зажигательной смесью, правоохранители отвечали слезоточивым газом.

Греческий портал newsit.gr сообщил, что его сотрудника полицейский ударил дубинкой и щитом, выбив из рук телефон. Журналист вел прямую трансляцию в Facebook. Отметим, что греческие каналы вместо трансляции беспорядков показывали развлекательные передачи.

Столкновения анархистов с полицией произошли и в северной греческой столице Салониках, а также в третьем по величине в Греции городе Патры.

В апреле сторонники Коммунистической партии Греции попытались снести статую бывшего президента США Гарри Трумэна в Афинах.