В Японском море загорелось судно с россиянами на борту

На борту судна Silver Way в Японском море произошло возгорание, сообщает специализированный портал Maritime Bulletin. По его данным, на судне находятся 13 российских моряков.

Сообщается, что пожар удалось ликвидировать, в результате никто не пострадал, передает ТАСС.

Судно шло под флагом Сьерра-Леоне по маршруту Находка – Пусан, оно перевозило 2,5 тыс. тонн древесины.

Уточняется, что возгорание возникло в 13.40 по местному времени (07.40 мск), когда судно находилось недалеко от южнокорейского порта Пхохан. Местные власти направили на помощь Silver Way патрульные катера, вертолет и пожарную команду. Тушение затруднялось сильным дымом.

Окончательно ликвидировать возгорание удалось к 20.16 по местному времени (14.16 мск).

Напомним, в конце сентября на грузовом судне Stolt Groenland под флагом Кайманских островов прогремел взрыв, начался пожар. Генконсульство России в Пусане сообщило, что на судне находились 10 россиян, никто из них не пострадал.