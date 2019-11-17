Виртуальные концертные залы открыли в трех городах Пермского края

Взгляд
17 ноября, воскресенье  |  Последнее обновление — 11:54  |  vz.ru
Разделы

Почему Украина отказывается от щедрого подарка России

«Нафтогазу» в отличие от украинских потребителей невыгодно покупать дешевый российский газ Фото: РИА Новости
Украинский «Нафтогаз» в резких выражениях отверг щедрое предложение России - поставлять в страну газ со скидкой аж до 25%. «Это не скидка», утверждает руководство компании. Чем обосновывается столь демагогическое заявление, почему оно в реальности является лживым - и какой в итоге будет цена газа для Украины в ближайшее время? Подробности...
Перейти а раздел…

Глава Госдепа подставился сравнением Крыма с Голанами

Для Израиля признание Голанских высот со стороны США стало исторической вехойФото: Ariel Schalit/AP/ТАСС
Госсекретарь США выступил с пространным сравнением ситуации вокруг Крыма и Голанских высот. Как известно, США признали отторгнутые у Сирии Голанские высоты территорией Израиля, однако не признают воссоединение Крыма с Россией. Чем ситуации с Крымом и Голанами похожи, в чем различаются - и почему Вашингтон предпочитает не замечать эти тонкости? Подробности...
Перейти а раздел…

Как выгнать хостелы из жилых домов

Возможность снять жилье в многоквартирном доме пока что останетсяФото: Кирилл Каллиников/РИА «Новости»
Очередной документ правительства поспешили трактовать как введение «запрета посуточной аренды» для квартир, расположенных в многоквартирных домах. В реальности это оказалось не так, и проблема шумных приезжих постояльцев никуда не исчезла. Однако у постоянных жильцов все же есть методы борьбы с подобным явлением. Подробности...
Перейти а раздел…

Премьер-министр Армении бросил вызов Сатане

Расследование сатанинского заговора премьер Пашинян (справа) поручил главе Службы национальной безопасности Мартиросяну (слева)Фото: primeminister.am
Глава армянского правительства Никол Пашинян, пришедший к власти на волне «цветной революции», на полном серьезе потребовал от спецслужб разобраться, являются ли QR-коды частью сатанинского заговора, угрожающего безопасности Армении. И это требование не настолько глупо, как может показаться на первый взгляд. Подробности...
Перейти а раздел…

Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
Перейти а раздел…

Главный панк России против торжествующего либерализма

Антон Крылов, журналист
35-летний юбилей группы «Гражданская оборона» прошел практически незамеченным. А зря. Потому что, когда мы говорим про настоящий русский рок – мы говорим именно и прежде всего про «Гроб». Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Без штампа в паспорте о браке нет будущего

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Нужно ли оформлять семейные отношения официально? Дискуссии на эту тему возникают постоянно – вот и сейчас спор о том, «что дает печать в паспорте», увлек общество. Спорят на самом деле не о том: дело вовсе не в печати, а в отношении к семье как таковой. Отторжение «бумажки» – это не борьба с отжившими формальностями или государством. Подробности...
Обсуждение: 236 комментариев

Коллективные письма – это смесь цинизма с идеализмом

Максим Соколов, публицист
Люди солидные, авторитетные и ничуть не охранители не удостоили своей подписью воззвание относительно проф. Гусейнова. Можно догадываться, чего им это стоило: либеральный террор – дело вполне серьезное, и человек, уклоняющийся от борьбы, сильно рискует. Подробности...
Обсуждение: 50 комментариев
    Перейти а раздел…

    Премьер Армении бросил вызов Cатане

    «Северный поток – 2» в цифрах и фактах

    Обсуждение: 4 комментария

    Израиль и Россия ищут выход из тупика

      Перейти а раздел…

      Историк Соколов в бронежилете на следственном эксперименте

      В пятницу арестованного историка Олега Соколова привезли на следственный эксперимент на набережную реки Мойки в Санкт-Петербурге, где, по данным следствия, он пытался утопить отрубленные руки своей убитой молодой невесты
      Подробности...

      На автомобильном салоне в Дубае показали люксовые суперкары

      В Дубае проходит ежегодный автомобильный салон. Это главная подобная выставка на Ближнем Востоке, проводится она с 1989 года. И хотя соперничать по статусу с главными автосалонами мира мотор-шоу в ОАЭ не может, крупнейшие автопроизводители нередко показывают здесь свои новинки
      Подробности...

      Венеция ушла под воду

      Венеция, знаменитый прибрежный город на северо-востоке Италии, снова оказалась под ударом стихии. На этот раз вода поднялась до рекордных за последние 50 лет значений и затопила исторический центр. На площади святого Марка не осталось ни голубей, ни туристов – уровень воды достиг 1 метра
      Подробности...
      Обсуждение: 6 комментариев
        Перейти а раздел…

        Zero Waste Shop: Первый безотходный стартап в Москве

        «Чол Сир»: Стартап, который делает Россию чище

        «Первый астраханский монетный двор»: Сувениры своими руками

          Перейти а раздел…
          Нужен ли вам официальный брак с партнером/партнершей?
          • Да (я женщина)

          • Да (я мужчина)

          • Нет (я женщина)

          • Нет (я мужчина)

          За кормление ребенка грудью мать выгнали из Третьяковки. Допустимо ли вообще публичное грудное вскармливание?
          • Да, безусловно

          • Да, без публичной демонстрации женской груди

          • Нет

          Как падение Берлинской стены изменило мир?
          • В лучшую сторону

          • В худшую сторону

          • Не изменило

            Перейти а раздел…

            Как обезопасить себя при продаже автомобиля?

            Как за рубежом борются со старыми автомобилями?

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Во Франции заявили о пути России к независимости от доллара
              Путин сфотографировался с бразильским спецназомПушков назвал задачу-минимум саммита «нормандской четверки»Власти Украины сняли ограничения на рост тарифов на отоплениеОпубликовано видео убийства пешехода водителем-бизнесменом
              Конгресс и суды США обвинили в покушении на власть президентаООН перечислила главные причины высокой смертности на дорогах в РоссииВ словах Климкина об успехе Путина в Донбассе нашли подвохКазачий атаман чуть не утопил внуков в Фонтанке
              Пользователи Сети ужаснулись списком желаний девочки на РождествоСтало известно, сколько морпехов смогут перевозить новые российские десантные кораблиНа «Радио Свобода» возмутились эксклюзивами Первого канала и «России» о СоколовеФутболисты сборной России с крупным счетом проиграли Бельгии

              Главная тема


              Премьер-министр Армении бросил вызов Сатане

              отбор в сборную


              В Союзе биатлонистов России произошел скандал

              рынок вооружений


              В Индии объяснили покупку французских истребителей вместо российских

              требования МВФ


              На Украине сняли ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду

              Видео

              захват европы


              Американские СМИ раскрыли план «красного блицкрига» в отношении Франции

              громкое дело


              Опубликована переписка убитой аспирантки с подругой

              территория ссср


              Должна ли Россия «реинтегрировать» Украину

              Украинский олигарх


              Зачем Коломойский пугает Америку разворотом Украины к России

              платная магистраль


              Трасса Москва – Петербург решила большую проблему и породила несколько маленьких

              Еще в цене


              Дмитрий Дробницкий: Кто и как создает «русские досье»

              Гуманитарная катастрофа


              Дмитрий Юрьев: Зачем и куда разводят войска в Донбассе

              Либеральный террор


              Максим Соколов: Коллективные письма – это смесь цинизма с идеализмом

              на ваш взгляд


              Нужен ли вам официальный брак с партнером/партнершей?

              Виртуальные концертные залы открыли в трех городах Пермского края

              17 ноября 2019, 11:41

              Текст: Сергей Гурьянов

              Версия для печати

              В субботу в рамках нацпроекта «Культура» в Пермском крае открылись виртуальные концертные залы, благодаря которым жители смогут наблюдать за концертами и спектаклями, не покидая свой населенный пункт. Об этом на торжественном открытии в краевой филармонии сказал губернатор Максим Решетников.

              «Сегодня три новых точки, важных точки на карте Пермского края – Краснокамск, Добрянка, Чермоз – присоединились к этому замечательному проекту, который наша филармония реализует почти пять лет. Мы лидеры по числу виртуальных залов в стране, и не менее важно, что мы будем продолжать, мы на этом не останавливаемся, еще запланировано до 2023 года 28 виртуальных залов открыть. Такие темпы благодаря национальному проекту, благодаря тому, что дополнительные средства выделены», – передает его слова ТАСС.

              Виртуальный концертный зал (ВКЗ) - это проект, который позволяет слушать концерты во всех регионах России, в том числе и в самых отдаленных ее уголках, как в режиме онлайн, так и в записи. В Пермском крае проект реализуется с 2014 года и за это время было создано 17 виртуальных залов на базе различных учреждений культуры. По данным пресс-службы регионального Минкульта, на создание трех новых виртуальных залов из федерального бюджета было выделено более 12 млн рублей.

              «За пять лет нас посмотрели уже 50 тыс. зрителей – именно в Пермском крае. Проект социальный, очень значимый, нужный, необходимый», – сказала директор Пермской филармонии Галина Кокоулина.

              В субботу на открытии трех ВКЗ жителям Пермского края представили премьеру литературно-музыкальной композиции «Наш Гоголь. Ночь перед Рождеством», посвященную 210-летию со дня рождения русского писателя Николая Васильевича Гоголя. Программу исполнили оркестр русских народных инструментов пермской филармонии и заслуженный артист России Даниил Спиваковский, ее посмотрели тысячи человек.

              «Особенность Перми в том, что у нас есть возможность создавать контент. У нас есть не только транслирующая аппаратура, которая позволяет принимать концерты на территории, но и возможность профессионально снимать в хорошем качестве концерты, спектакли, формировать собственный контент», – поделился министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский.

              Нацпроект «Культура» разработан для реализации президентского указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Нацпроект состоит из трех подразделов: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального – 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов – 3,8 млрд рублей). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта «Культурная среда» – 84 млрд рублей.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............