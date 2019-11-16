Пушков понадеялся на выздоровление Польши от «газовой неврастении»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал решение Польши завершить действие Ямальского контракта о поставках российского газа.

«Польша с 31.12.2022 откажется от ямальского газа, так как переходит на норвежский и сланцевый из США. После этого, будем надеяться, Варшава преодолеет хотя бы «газовую неврастению» – ведь зависимости от нашего газа у нее уже не будет. А там, глядишь, и к «Северному потоку – 2» привыкнет, – написал Пушков в Twitter.

Напомним, накануне Польский энергетический концерн PGNiG передал Газпрому сообщение о желании завершить действие Ямальского контракта о поставках российского газа 31 декабря 2022 года.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации с поставками газа в Польшу, которая через два года сможет полностью отказаться от закупок у Газпрома.

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