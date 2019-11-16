В России упал спрос на сигареты

Россияне стали покупать меньше сигарет, свидетельствует статистика платформ фискальных данных.

Так, с января по октябрь спрос на сигареты упал на 5%, сообщает RT со ссылкой на данные «Платформы ОФД». В свою очередь платформа «Такском» зафиксировала снижение продаж на 7%.

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Параллельно с этим, как отметили аналитики, растет популярность стиков для нагревания табака. «Такском» зафиксировала рост продаж в этом сегменте в 4,5 раза по сравнению с январем-октябрем 2018 года.

С начала года средняя цена пачки традиционных сигарет составила 115 рублей, а стиков – 135 рублей.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как электронные сигареты и системы нагревания табака влияют на здоровье.

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