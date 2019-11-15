В Тольятти открылся виртуальный концертный зал

«В городе очень много детей, для которых нужны новые образовательные программы. И мы подумали о людях старшего возраста, у которых не всегда есть средства посещать дорогие концерты», – рассказала газете ВЗГЛЯД директор Тольяттинской филармонии Лидия Семенова, комментируя открытие в городе виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура».

«По условиям проекта мы должны будем транслировать 51 концерт в год. Это большая часть видеопроектов, которые мы будем предлагать населению. Сейчас мы изучаем видео-каталоги. Спланировали два показа на декабрь», – рассказала директор Тольяттинской филармонии Лидия Семенова.

В марте этого года крупнейшая концертная организация Автограда выиграла конкурс, объявленный министерством культуры России. Накануне виртуальный концертный зал (ВКЗ) начал свою работу. Это позволило приобрести оборудование на 5,6 миллионов рублей: экран размером 5 на 9 метров, на котором будут демонстрировать концерты, яркий светодиодный проектор с ресурсом в 20 тысяч часов, мощный компьютер, позволяющий принимать в прямом эфире и транслировать видеосигнал из центральных концертных залов страны.

В партере большого зала филармонии выделены максимально приспособленные для просмотров 177 мест. «Нам хотелось, чтобы у людей была возможность смотреть онлайн-трансляции, став таким образом участниками всероссийских премьер. Таким образом мы присоединяемся к аудитории всероссийского виртуального концертного зала, которая достигает иногда нескольких десятков, а то и сотен тысяч зрителей по всей России», – подчеркнула Лидия Семенова. Кроме подключений к интернет-трансляциям, например, из столичного Концертного зала им. П.И. Чайковского в реальном времени (в режиме онлайн). В рамках проекта ВКЗ планируются также показы редких записей концертов, в том числе для детей и их родителей.

Кроме того, «возможность получить оборудование в концертный зал повышает качество концертов в самой Тольяттинской филармонии», – добавила собеседница.

«Когда мы принимали решение принять участие в конкурсе с проектом открытия виртуального концертного зала, мы прежде всего учитывали социальную ситуацию в городе», – отметила Семенова. Проект ориентирован в первую очередь на детей и пенсионеров. В течение первого сезона проекта, трансляции концертов Московской филармонии будут вестись бесплатно, с приоритетным выделением мест для социально-незащищенных категорий, включая пенсионеров и маломобильных граждан. Расписание работы виртуального концертного зала публикуется на сайте vkz.filarman.ru, где также размещена заявка для коллективных посещений.

Открытие в Тольятти виртуального концертного зала стало частью реализации национального проекта «Культура» в Самарской области. Воплощение нацпроекта в жизнь проходит под контролем губернатора региона Дмитрия Азарова (он также, напомним, возглавляет рабочую группу Госсовета по направлению «Культура»). Как сообщают в администрации области, в рамках нацпроекта уже начали работу шесть виртуальных концертных залов. В частности, такой проект стартовал в прошлом году на базе Самарской государственной филармонии. Открытием виртуального концертного зала в Тольятти завершается первый год в реализации направления «Цифровая культура» нацпроекта «Культура». Работа в данном направлении будет продолжена и в 2020 году, отмечают в руководстве области.