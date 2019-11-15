Киев анонсировал увольнение руководства «Укрзализныци» из-за коррупции

Кабинет министров Украины примет решение о смене руководства «Укрзализныци» из-за жалоб работников предприятия на коррупцию, заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук.

По его словам, многие сотрудники предприятия жалуются на «дикую» коррупцию, передает телеканал «1+1».

«Коррупция в «Укрзализныце», к сожалению, продолжается. Она там абсолютно дикая, воруют почти на всем. Конца и края этому не видно. Если менеджмент, руководство занимается своими карманами, а не тем, как идут дела в компании, то нормальной работы и не будет», – заявил он.

По словам главы правительства, железнодорожники обеспокоены возможностью потерять работу, но эта проблема возникает из того, что «Укрзализныця» неэффективная и убыточная.

«Почти ежедневно горят локомотивы, в ручном управлении вагоны, отдельные чиновники, диспетчеры отправляют вагоны не туда, где они необходимы, а туда, где им заплатили», – добавил Гончарук.

Ранее на Украине анонсировали частичную приватизацию «Укрзализныци». Правительство Украины попытается привлечь инвестиции посредством продажи части акций компаний.

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