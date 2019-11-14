Задержан гендиректор охранявшего колледж в Благовещенске ЧОПа

Следственные органы СК по Амурской области задержали генерального директора частной охранной организации «Сириус-А», сотрудник которого допустил стрелка в учебное заведение.

«По версии следствия, подозреваемый допустил к осуществлению деятельности по охране здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства лицо, не имеющее соответствующего разрешения на охранную деятельность. 14 ноября 2019 года 19-летний учащийся данного образовательного учреждения расстрелял из охотничьего оружия своих одногруппников и совершил самоубийство», – говорится в сообщении на сайте СК.

Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, следствие будет ходатайствовать перед судом о его аресте.

Глава Росгвардии Виктор Золотов поручил проверить частное охранное предприятие «Сириус-а».

Ранее в рамках дела о стрельбе в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске был задержан сотрудник охраны.

В четверг утром 19-летний Данил Засорин открыл стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске. При стрельбе погиб его ровесник, сам стрелок покончил с собой. Еще трое молодых людей с огнестрельными ранениями госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.

Возбуждены уголовные дела по статье «Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений», и о ненадлежащей охране здания колледжа. Следователи проверяют систему охраны колледжа.