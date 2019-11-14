Росгвардии поручили проверить охранявший колледж в Благовещенске ЧОП

Глава Росгвардии Виктор Золотов поручил проверить частное охранное предприятие «Сириус-а», охранявшее колледж в Благовещенске, где произошла стрельба, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Золотов дал поручение провести проверку деятельности частной охранной организации, которая осуществляла охрану учебного заведения», – сообщается на сайте Росгвардии.

Проверкой займутся сотрудники Главного управления лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля Росгвардии.

Ранее гендиректор ЧОП «Сириус-а», охранявшего колледж в Благовещенске, отказался комментировать инцидент со стрельбой.

В четверг утром 19-летний Данил Засорин открыл стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске. Сообщалось о троих пострадавших и двух погибших, в том числе самом стрелявшем. Однако позже смерть одного из сокурсников стрелка опровергли.

Причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. Сообщалось, что устроивший стрельбу студент подвергался издевательствам. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений». Следователи проверяют систему охраны колледжа.