Мужчина подорвал гранату во время ссоры с женой в Бурятии

Мужчина во время ссоры с женой взорвал гранату в городе Кяхта (Бурятия), сообщает региональный главк МВД.

27-летний ранее судимый мужчина сначала угрожал супруге избиением, а затем продемонстрировал ей боеприпас, передает РИА «Новости».

Женщина позвонила в полицию и попросила помощи, но до прибытия стражей порядка в квартире произошел взрыв.

По данным местных СМИ, речь идет о гранате РГД-5.

Взрывной волной в квартире выбило окна, супруги получили травмы и были госпитализированы.

На месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

Ранее в квартире в Ленинградской области взорвался боеприпас времен войны.