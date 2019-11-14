Названы сроки сертификации внедорожника и минивэна Aurus

Внедорожник Aurus Komendant и минивэн Aurus должны пройти сертификацию в конце 2020 – начале 2021 года, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«В конце следующего или в начале 2021 года будет сертификация внедорожника и минивэна», – передает ТАСС слова Мантурова.

Российский автомобиль Aurus считается конкурентом Bentley и Rolls-Royce. Частным клиентам из России первые автомобили собираются поставить в третьем-четвертом квартале 2019 года. Стоимость машины оценивается в 10 млн рублей.

Напомним, в конце августа сообщалось, что ФГУП «НАМИ» приступил к ходовым испытаниям внедорожника Aurus Komendant.

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