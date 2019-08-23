Стало известно о начале ходовых испытаний внедорожника Aurus Komendant

ФГУП «НАМИ» приступил к ходовым испытаниям внедорожника Aurus Komendant, сообщил представитель организации.

В НАМИ сообщили, что порядка пяти образцов внедорожника Aurus в данный момент «проходят дорожные испытания и калибровки», передает ТАСС.

В свою очередь глава бренда Aurus Адиль Ширинов сообщил, что в 2019 году розничные продажи автомобилей не планируются, передает РИА «Новости».

Он добавил, что планы строятся из существующих производственных мощностей института НАМИ, который способен выпускать до 200 машин семейства Aurus в год.

«Пока мы сможем показать автомобиль и принять заявку», – сказал гендирекор «Панавто», которая открыла галерею Aurus, Кирилл Павлович, предположив, что первые продажи розничным клиентам могут состояться в 2021 году.

Ширинов сообщил также, что внедорожник Aurus Komendant будет представлен широкой публике на Московском автосалоне в 2020 году.

«Сейчас находимся на этапе демонстратора, двигаемся к этапу прототипа. Когда появится прототип, а это будет в ближайшее время, начнутся активные ходовые испытания. В следующем году, когда будет проходить Московский автосалон, презентуем эту модификацию широкой аудитории и, начиная с 2021 года, будем производить», – добавил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Кроме того, министр сообщил, что шоурум автомобилей Aurus, аналогичный открывшейся в пятницу галерее в «Москва-Сити», может появиться в Китае в 2020-2021 годах.

Также стало известно, что люксовый автомобиль Aurus Senat Sedan в розницу в базовом исполнении будет стоить 18 млн рублей.

«Говоря о клиентской базе, я не стал бы останавливаться только на правительственных заказах для чиновников. Это для такой аудитории бизнесменов, которая заинтересована будет в продукции люксового сегмента, произведенной в России. Сегодня также очень большой международный интерес к продукту», – добавил Адиль Ширинов.

Напомним, российский автомобиль Aurus считается конкурентом Bentley и Rolls-Royce. Частным клиентам из России первые автомобили собираются поставить в третьем-четвертом квартале 2019 года. Стоимость машины оценивается в 10 млн рублей.

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