Эксперт объяснил желание Чехии пересмотреть базовые правила НАТО

«Малые страны ЕС хотят быть услышанными и потому высказываются по ключевым вопросам европейской политики. А сейчас одна из ключевых тем большой повестки – степень участия Европы в НАТО», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Бышок. Так он прокомментировал призыв премьера Чехии Андрея Бабиша пересмотреть договор о создании Североатлантического альянса.

В Чехии, как и в ряде других государств Европы, к власти пришли политики, которые выражают свое мнение по гораздо более широкому кругу проблем, чем было принято ожидать от небольших центральноевропейских стран, отметил политолог, эксперт международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок. Показательно, что в Праге подхватили тему реформирования НАТО, указал эксперт.

Ранее стало известно, что премьер Чехии Андрей Бабиш после встречи с президентом республики Милошем Земаном заявил о необходимости пересмотреть договор 1948 года о создании альянса, а также некоторые правила НАТО после 70 лет его существования. Чешский премьер пообещал поднять этот вопрос на заседании Евросовета. При этом, комментируя высказывание французского президента Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО, Бабиш выразил мнение, что «НАТО является важным альянсом».

«Недовольство крупных стран ЕС, таких как Франция и ФРГ, связано с рядом факторов, прежде всего с некоторым недовольством лидеров старой Европы траекторией, по которой движутся США при Дональде Трампе, – напомнил Бышок. – Трамп, как известно, обвиняет европейских лидеров в том, что они не придерживаются принципов НАТО, которые предполагают не менее 2% в ВВП выделять на оборону. Большинство европейских стран этого не делают, за исключением Эстонии и Греции, которые тратят чуть больше 2%». Чехия же оказалась в числе тех «малых стран» Восточной Европы, которые даже не столько поддержали тяжеловесов ЕС, сколько пытаются формировать собственную линию поведения.

Так, Бабиш критически высказался об идее создания параллельной НАТО военной структуры Евросоюза. «Конечно, мы не хотим никакой европейской армии, однако существует определенный простор для сотрудничества», – сказал Бабиш, добавив, что подобное мнение преобладает и в других европейских странах. При этом отметим, что лидеры ЕС неоднократно призывали создать армию ЕС. Осенью прошлого года с этой инициативой выступил Макрон. Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала президента Франции. А в нынешний вторник глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила: ЕС должен быть готов при необходимости проводить военные миссии без поддержки США и НАТО.

Причина того, что чешский премьер высказался против идеи «евро-армии», вполне ясна, отметил Бышок. «По умолчанию считается, что и НАТО, и «армия ЕС» защищают или будут защищать Европу от противника в лице России. Однако в Чехии не популярна точка зрения, которая доминирует в дискурсе лидеров Прибалтики или Польши, что Россия – агрессор», – отметил эксперт.

«Но если большие страны в лице Германии и Франции согласятся на формирование европейской армии (в чем я сомневаюсь, но гипотетически можно допустить), то тогда и Чехию, и другие малые страны все-таки заставят добровольно-принудительно участвовать в этом объединении, что сильно ударит по карманам жителей этих стран, – добавил эксперт. – Бабиш выразил точку зрения здравого смысла, как в советском анекдоте: «Зачем нам два генеральных секретаря?». Зачем нам две армии, которые будут в значительной мере друг друга копировать?».

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