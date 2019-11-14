Россия собралась нарастить подводные силы на Балтике

Балтфлот (БФ) может стать третьим после Черноморского и Тихоокеанского, для которого будет построена серия вооруженных крылатыми ракетами «Калибр» подлодок проекта 636.3, сообщили два источника в кораблестроительной отрасли.

«В главном командовании обсуждается вопрос строительства серии дизель-электрических подлодок проекта 636.3 для Балтийского флота», – сообщил источник ТАСС. Он добавил, что «появление на БФ подлодок – носителей «Калибров» существенно усилит ударный потенциал России на Балтике».

Другой источник сообщил, что «в серии для Балтфлота может быть не шесть подлодок, как для других флотов, а меньше».

Напомним, 20 сентября пресс-секретарь «Адмиралтейских верфей» Алиса Грицкова сообщила, что первая подводная лодка проекта 636.3 («Варшавянка») для Тихоокеанского флота «Петропавловск-Камчатский» завершила заводские испытания и в начале октября приступит к прохождению государственных.

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