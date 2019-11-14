Историк Соколов захотел помочь с похоронами убитой аспирантки

Историк Олег Соколов, признавшийся в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко, заявил о желании помочь с ее похоронами, заявил адвокат обвиняемого Александр Почуев.

«Понятно, что предстоят похороны, хотели бы тоже оказать материальную помощь», – передает RT слова адвоката.

Он отметил также, что Соколов не рассчитывает «откупиться» таким жестом, а лишь надеется «смягчить трагедию». Почуев добавил, что пытался связаться с семьей Ещенко, но «это дело очень щепетильное».

Напомним, по версии следствия, Соколов застрелил 24-летнюю Анастасию Ещенко, после чего расчленил труп и попытался избавиться от него, выбросив останки в реку.

В воскресенье Соколов признался в убийстве и заявил, что согласен с мерой пресечения, а мотивом преступления назвал ссору, когда девушка, по его словам, превратилась в «чудовище из сказки». По другим данным, Соколов застрелил девушку, когда она спала. В понедельник суд арестовал подозреваемого на два месяца.

Ранее в четверг Почуев призвал воздержаться от смакования кровавых подробностей убийства для объективности расследования и по гуманным соображениям.