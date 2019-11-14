Адвокат историка Соколова прокомментировал сообщения об убийстве спящей девушки

Адвокат историка Олега Соколова Александр Почуев прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о том, что ученый убил аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко во сне.

Юрист призвал воздержаться от смакования кровавых подробностей убийства для объективности расследования и по гуманным соображениям, передает РИА «Новости».

Он отметил, что защита искренне соболезнует всем, кого затронула эта трагедия.

По словам адвоката, Соколов давал показания «сквозь слезы, сожалея о содеянном».

«Допрос производился с видеофиксацией. (...) В следственных действиях также участвовали криминалисты из Москвы», – рассказал юрист.

Накануне задержанный отказался от использованного ранее конституционного права не свидетельствовать против себя и дал следствию полные показания.

Напомним, по версии следствия, Соколов застрелил 24-летнюю Анастасию Ещенко, после чего расчленил труп и попытался избавиться от него, выбросив останки в реку.

В воскресенье Соколов признался в убийстве и заявил, что согласен с мерой пресечения, а мотивом преступления назвал ссору, когда девушка, по его словам, превратилась в «чудовище из сказки». По другим данным, Соколов застрелил девушку, когда она спала. В понедельник суд арестовал подозреваемого на два месяца.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этом деле.