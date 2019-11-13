Трамп анонсировал разговор с Эрдоганом об С-400 и F-35

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обсудить со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом ситуацию с российскими системами С-400 и американскими истребителями F-35.

Кроме того, Трамп хочет обсудить с Эрдоганом торговое соглашение между США и Турцией, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Ранее Трамп предложил президенту Эрдогану торговую сделку на 100 млрд долларов и «обходной путь» решения ситуации с санкциями за покупку российских ЗРК С-400.

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