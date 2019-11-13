Завершено строительство трассы Москва – Санкт-Петербург

Северо-Западное управление Ростехнадзора выдало ООО «Магистраль двух столиц» заключение о соответствии автомобильной дороги М-11 Москва – Санкт-Петербург требованиям проектной документации.

«Выдача заключения о соответствии означает полное завершение строительных работ скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург, которые осуществлялись с 2012 года на основании разрешений на строительство, выданных Федеральным дорожным агентством Министерства транспорта Российской Федерации», – сказано на сайте Ростехнадзора.

Там также отмечено, что инспекторский состав управления в течение семи лет регулярно проверял все возводимые сооружения проекта.

Ранее первый замминистра транспорта Иннокентий Алафинов сообщал, что трасса М-11 Москва – Санкт-Петербург будет полностью открыта к 15 ноября.

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