Вандалы в Киеве разрушили витрину магазина российской сети

На магазин российской обувной сети Carlo Pazolini в украинской столице напали вандалы. По данным полиции, витрина была расстреляна.

На записях камер видеонаблюдения видно, как ночью к магазину Carlo Pazolini подошли четыре человека, повредили витрину и скрылись. Кроме того, вандалы написали на асфальте у входа в магазин оскорбительную надпись, сообщает местное издание «Лига.Новости».

Отмечается, что киевская полиция завела дело по статье «хулиганство», максимальное наказание по которой – лишение свободы сроком до четырех лет.

Ранее на Украине атакам подверглись отделения российских банков, а также посольство России.