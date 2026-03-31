  Песков сообщил о планах Путина встретиться с Памфиловой
    Российская дипломатия прорвала американскую блокаду Кубы
    ФНС намерена взять под налоговый контроль банковские переводы между гражданами
    На Украине отдали ПВО частникам
    Верховный суд разъяснил, как поступать с начисленной по ошибке зарплатой
    МИД подтвердил отказ России поставлять нефть поддерживающим потолок цен странам
    Bloomberg: США потратили годовой запас ракет JASSM при ударах по Ирану
    Минцифры выступило против административной ответственности за VPN
    МИД рекомендовал россиянам избегать стран с договорами о выдаче с США
    В Израиле назвали число раненых с начала операции против Ирана
    Борис Акимов Борис Акимов Мы забыли о значении мужчин и женщин

    Современность обошлась с телесностью без уважения, для начала погрузив ее в мир сексуальной революции, а теперь и вовсе выводя секс как важнейший способ общения полов из общественной повестки.

    10 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук Остров свободы сопротивляется на грани

    Кубинской власти не привыкать к разговорам про ее скорый конец. Кубу хоронят 65 лет кряду, начиная с 1959 года. Америка перешла к политике военного террора, без оглядки на давно не существующее международное право. Куба действительно оказалась в тяжелом положении, которое можно без натяжек назвать критическим.

    0 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Иран может стать для Америки хуже Вьетнама

    29 марта 1973 года США вывели свои войска из Вьетнама. После этого падение южной части разъединенной страны и победа коммунистического Севера были делом времени. Вьетнам стал самой психологически тяжелой войной для Штатов за весь ХХ век. Сможет ли Иран стать для них еще сложнее?

    10 комментариев
    31 марта 2026, 05:16 • Новости дня

    Посол Ирана Искандари назвал Зеленского проблемой в отношениях Тегерана с Киевом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранская сторона благожелательно относится к украинскому народу, единственной проблемой остается Владимир Зеленский, заявил иранский посол в Узбекистане Мохаммад Али Искандари.

    Иран не имеет претензий к украинскому обществу, сказал Искандари, передает ТАСС.

    «Единственная проблема здесь – глава их государства. Видите, к чему привел один плохой руководитель? Вот почему мы всегда говорим, что миром должны править только умные люди», – пояснил дипломат.

    Он связал нынешнюю ситуацию с ролью действующего главы киевского режима, указав, что именно один неудачный руководитель способен привести к тяжелым последствиям для страны.

    В конце марта Владимир Зеленский отправился в турне по странам Персидского залива. Он посетил Иорданию, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. По словам украинского лидера, в ходе поездки были достигнуты договоренности о взаимодействии в военной сфере, а с Катаром и Саудовской Аравией были подписаны соглашения об оборонном сотрудничестве.

    Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявлял, что Зеленский, посещая страны Ближнего Востока, пытается обворовать их, заключая военные соглашения.

    Зеленский после переговоров с президентом ОАЭ Мухаммадом бен Заидом Аль Нахайяном заявил, Украина и Объединенные Арабские Эмираты договорились о сотрудничестве в оборонной сфере.

    30 марта 2026, 11:07 • Новости дня
    В Иране казнили организаторов январских беспорядков

    В Иране казнили организаторов беспорядков из группировки «Моджахедин-э Хальк»

    В Иране казнили организаторов январских беспорядков
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Ирана привели в исполнение смертный приговор двум участникам январских беспорядков, которых обвинили в терактах и нападении с гранатометом.

    Двое участников антиправительственных выступлений, связанных с террористической группировкой «Моджахедин-э Хальк», запрещенной в Иране, были казнены в исламской республике, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim. По его данным, утром 30 марта осужденных повесили после завершения следствия и судебных разбирательств.

    По информации Tasnim, суд признал их виновными в организации терактов, включая вооруженное нападение в Тегеране с применением гранатомета. После рассмотрения дела оба получили смертный приговор, который затем подтвердил Верховный суд Ирана.

    Массовые волнения в Иране начались 29 декабря 2025 года на фоне резкого падения курса риала и быстро охватили большинство крупных городов. С 8 января 2026 года, как заявлял глава МИД Аббас Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы, а в Тегеране возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США.

    По словам Арагчи, к 23 января общее число погибших достигло 3 117 человек. Среди них оказались как мирные жители, так и сотрудники сил безопасности.

    Ранее в Иране трех участников январских протестов казнили за убийство двух сотрудников сил правопорядка.

    А в январе в разных регионах Ирана полиция задержала более 200 человек, причастных к массовым беспорядкам.

    17 марта на юге страны по подозрению в работе на США и Израиль власти задержали 55 человек.

    30 марта 2026, 14:58 • Новости дня
    Иран впервые применил ракету «Шаиб-12» при ударе по базе США в Ираке

    Tекст: Дарья Григоренко

    Армия Ирана впервые применила ракету «Шаиб-12» при атаке на базу США Виктория, находящуюся рядом с аэропортом Багдада, сообщили СМИ.

    Как пишет IRIB со ссылкой на источник в Ираке, удар был нанесен ракетами, оснащенными мощными фугасными боеголовками, передает RT.

    По словам источника, «атака на американскую террористическую базу Виктория недалеко от багдадского аэропорта в иракской столице... была осуществлена... с использованием ракет «Шаиб-12» с фугасными боеголовками, которые впервые появились на поле боя».

    Ранее сообщалось, что Иран уничтожил «летающий радар» США стоимостью 500 млн долларов.

    В понедельник WP сообщила о невозможности уничтожить ракетную программу Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля заявила об ударе по ядерному центру Ирана. Израильские ВВС ударили по объектам ядерной программы Ирана. Стало известно о критическом сокращении у США запасов ракет Tomahawk из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    30 марта 2026, 21:56 • Видео
    Россия прорвала блокаду Кубы

    Танкер «Анатолий Колодкин» доставил 720 тысяч баррелей нефти на Кубу, переживающую острый энергокризис. Почему морская охрана США не попыталась его остановить? Как сильно это поможет кубинцам?

    30 марта 2026, 13:19 • Новости дня
    Зеленский нахамил главе Rheinmetall
    Зеленский нахамил главе Rheinmetall
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Владимир Зеленский в резкой форме отреагировал на высказывание главы Rheinmetall о самодельных дронах, сравнив руководство концерном с возможностями украинских домохозяек.

    Владимир Зеленский резко отреагировал на высказывание главы Rheinmetall Армина Паппергера, передает «Политика Страны».

    Генеральный директор немецкой оборонной компании ранее заявил, что украинские дроны – это «работа домохозяек».

    Зеленский в ответ подчеркнул: «Если каждая домохозяйка Украины может производить дроны, тогда каждая домохозяйка может быть гендиректором Rheinmetall».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что производство беспилотников на Украине носит кустарный характер и лишено инноваций.

    Ранее сообщалось, что немецкий концерн Rheinmetall планирует поставить Киеву новейшие мобильные системы противодействия дронам Skyranger.

    30 марта 2026, 12:02 • Новости дня
    Эксперт объяснил, как украинские дроны могли упасть в Финляндии

    Эксперт Джерелиевский: Упавшие в Финляндии украинские БПЛА могли быть запущены из Балтийского моря

    Эксперт объяснил, как украинские дроны могли упасть в Финляндии
    @ STT-Lehtikuva/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Власти Финляндии, скорее всего, знали, кому принадлежали БПЛА и куда они летели. Более того, возможно, пуски аппаратов осуществлялись или с территории страны, или из акватории Балтийского моря, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Джерелиевский. Ранее в Хельсинки объяснили, что военные не сбили украинские дроны, так как они не представляли опасности.

    «Страны НАТО в 2025 году после серии инцидентов с неопознанными дронами над Европой обсуждали, что делать с такими аппаратами. Решение было однозначным – сбивать. Сейчас объяснения Хельсинки, почему финские военные не стали открывать огонь по дронам, выглядят неубедительно и скорее похожи на попытку продемонстрировать свою непричастность», – отметил военный эксперт Борис Джерелиевский.

    «Но я думаю, что власти Финляндии знали, кому принадлежали БПЛА и куда они летели», – добавил собеседник. Он допустил, что пуски осуществлялись или с территории страны, или из акватории Балтийского моря – «с какого-нибудь сухогруза под чужим флагом» – и финское руководство предоставило свое воздушное пространство.

    Аналитик на этом фоне упомянул опыт Прибалтики: Литва, Латвия и Эстония открыли свое небо для атак на Россию. «Учитывая русофобскую, антироссийскую направленность финского президента, вполне вероятно, что финны могли последовать их примеру», – рассуждает Джерелиевский.

    Он счел сомнительной версию, что БПЛА просто сбились с курса. «Я склоняюсь к тому, что беспилотники были запущены с территории Финляндии. Поскольку аппараты летят на сверхмалой высоте, они могли столкнуться с препятствием: скажем, высоким деревом, опорой электропередач или трубой электростанции, как это было в Эстонии – что и привело к падению», – уточнил эксперт.

    Ранее власти Финляндии объяснили, что не сбили украинские дроны в районе Коуволы, так как те не представляли непосредственной опасности. Как заявил генерал-майор ВВС страны Тимо Херранен, один из БПЛА был идентифицирован истребителем, однако решение о применении огня не принималось, в том числе во избежание сопутствующего ущерба.

    «Беспилотники проникли на территорию Финляндии. Мы относимся к этому вопросу очень серьезно. Органы безопасности отреагировали на инцидент незамедлительно. Расследование событий продолжается, дополнительная информация будет предоставлена по мере ее подтверждения», – отчитался финский министр обороны Антти Хаккянен.

    Напомним, 29 марта два беспилотника упали в районе Коуволы, еще один – на лед в море неподалеку от города Эспоо. Позднее военные уточнили, что один из аппаратов был идентифицирован как украинский AN196. Премьер-министр республики Петтери Орпо заявил: «Это нарушение территориальной целостности – очень серьезное дело». По его словам, БПЛА не были сбиты – они упали самостоятельно.

    Финские власти предупредили, что активность дронов в окрестностях страны, скорее всего, продолжится, передает Bloomberg. Напомним, Финляндия заняла четвертое место в рейтинге недружественных правительств, составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Примечательно, что Литва, Латвия и Эстония согласились пропускать украинские беспилотники для возможных ударов по Петербургу, Ленинградской области и северо-западным регионам России. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в причинах такого решения и прогнозировала его последствия.

    30 марта 2026, 06:26 • Новости дня
    Генерал ВВС Финляндии объяснил решение не сбивать дроны ВСУ
    Генерал ВВС Финляндии объяснил решение не сбивать дроны ВСУ
    @ Cpl. Mya Seymour/U.S. Marines/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Финские власти не стали открывать огонь по украинским беспилотникам, упавшим в районе города Коувола, поскольку они не представляли непосредственной угрозы, заявил генерал-майор ВВС страны Тимо Херранен.

    Финский истребитель опознал один из дронов, однако решение об открытии огня так и не приняли, сказал Херранен, передает «Лента.ру» со ссылкой на пишет Iltalehti.

    Генерал уточнил, что отказ от применения оружия был связан, в том числе, с риском сопутствующего ущерба. Финские военные, по его словам, не сочли беспилотники непосредственной угрозой.

    При этом глава минобороны Финляндии Антти Хаккянен заявил, что власти страны относятся к этому «очень серьезно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил об отказе сбивать нарушивший воздушное пространство страны беспилотник из-за опасений эскалации с Россией.

    30 марта 2026, 16:44 • Новости дня
    Рубио назвал сроки завершения операции против Ирана

    Рубио спрогнозировал завершение операции против Ирана за несколько недель

    Tекст: Ольга Иванова

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что выполнение целей операции против Ирана займет у США не больше нескольких недель, а не месяцев.

    США рассчитывают выполнить цели операции против Ирана за несколько недель, а не месяцев, сообщает РИА «Новости». С таким заявлением выступил госсекретарь США Марко Рубио в эфире телеканала ABC.

    Прямая речь Рубио: «Мы достигнем наших целей в течение нескольких недель, а не месяцев». По его словам, американские власти настроены на быстрое достижение обозначенных задач.

    Ожидается, что детали операции и уточнения по срокам будут озвучены позже. Сейчас Вашингтон воздерживается от раскрытия конкретной информации о планах действий против Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские СМИ назвали дату завершения конфликта США с Ираном.

    Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон ранее объявил о фактическом завершении миссии против Ирана.

    30 марта 2026, 10:18 • Новости дня
    Трамп сообщил о «знаке уважения» со стороны Ирана
    Трамп сообщил о «знаке уважения» со стороны Ирана
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США объявил о согласии Ирана предоставить проход 20 нефтяным судам через Ормузский пролив, назвав это знаком уважения.

    Иран согласился разрешить проход еще 20 танкеров с нефтью через Ормузский пролив, заявил Трамп, передает The New York Times.

    По его словам, это является «данью уважения» Соединенным Штатам и свидетельствует о возможном прогрессе в переговорах о завершении военного конфликта в регионе.

    Американский лидер сообщил журналистам на борту Air Force One, что решение Тегерана пойти на такие уступки связано как с прямыми, так и с косвенными переговорами между странами. Он особо подчеркнул, что разрешение на проход судов – это признак уважения со стороны Ирана.

    В то же время эксперты отмечают, что возможность Тегерана регулировать экспорт нефти через узкий 34-километровый пролив скорее подчеркивает значимость контроля Ирана над этим маршрутом. Ранее Трамп заявлял, что не особо интересуется поставками нефти через пролив, поскольку основная часть идет в Азию и Европу, а не в США.

    Не уточняется, куда именно направляются эти 20 танкеров, однако основными покупателями иранской нефти остаются Китай и Индия. На прошлой неделе Иран разрешил проход еще 10 подобных судов, шаг, который Трамп также назвал признаком прогресса.

    Президент США также заявил, что американская сторона добилась «смены режима» в Иране, объясняя это гибелью прежних лидеров страны, включая аятоллу Али Хаменеи. Однако, как отмечает издание, фактическая власть по-прежнему принадлежит Исламскому революционному гвардейскому корпусу и высшему духовенству, а изменились только персоналии руководства.

    Переговоры между США и Ираном пока проходят без прямых встреч. По данным газеты, Тегеран выдвигает ряд условий – от выплаты компенсаций до признания суверенитета Ирана над Ормузским проливом и снятия санкций, чтобы продолжить диалог с Вашингтоном.

    Ранее сообщалось, что парламент Ирана рассматривает законопроект о введении пошлин за проход судов через Ормузский пролив.

    Замглавы МИД Ирана Вахид Джалялзаде сообщил о разработке совместно с Оманом нового правового режима для судоходства в Ормузском проливе.

    Агентство Bloomberg сообщило о начале взимания Ираном транзитных сборов с некоторых коммерческих судов, проходящих через Ормузский пролив.

    Власти Ирана разрешили судоходство через Ормузский пролив Китаю, России, Индии, Ираку и Пакистану.

    30 марта 2026, 09:36 • Новости дня
    Подполье сообщило об уничтожении украинский системы ПВО на аэродроме Гостомеля

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинская система ПВО была уничтожена ударом в районе аэродрома Гостомеля Киевской области, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    В районе аэродрома Гостомеля в Киевской области украинская система противовоздушной обороны была уничтожена ударом, передает РИА «Новости». Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, в районе аэродрома, где раньше располагалась военная часть с позициями для ракетных ПВО, произошли мощные взрывы. Он отметил: «Взрывы в направлении аэродрома Гостомеля, там находится бывшая военная часть с позициями для ракетных ПВО. Есть склады с ракетами. Сообщают, что была уничтожена минимум одна система – Partiot или другая, пока не известно».

    В подполье уточнили, что кроме уничтоженной системы ПВО, на территории бывшей военной части могут находиться склады с ракетами, однако подробности пока неизвестны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Южная группировка войск уничтожила за сутки 24 блиндажа с личным составом и шесть пунктов управления беспилотниками ВСУ.

    Черноморский флот уничтожил безэкипажный катер и автономный подводный аппарат ВСУ.

    30 марта 2026, 14:09 • Новости дня
    МИД Ирана обвинил Зеленского в попытке обворовать Ближний Восток
    МИД Ирана обвинил Зеленского в попытке обворовать Ближний Восток
    @ IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/apaimages/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Владимир Зеленский, посещая страны Ближнего Востока, пытается обворовать их, заключая военные соглашения.

    По словам Багаи, государства региона достаточно мудры, чтобы не позволить украинскому лидеру заключать сделки, наносящие ущерб их интересам. Дипломат отметил, что Зеленский за четыре года подверг Украину разрушительной войне и создал трагедии для украинского народа, передает ТАСС.

    Багаи подчеркнул, что попытки увязать конфликт на Украине с действиями сионистского режима и США против Ирана являются серьезной ошибкой. Он выразил уверенность, что страны Ближнего Востока не попадутся в такую ловушку, и поблагодарил их представителей за отказ участвовать в антииранских инициативах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский сообщил о договоренности между Киевом и ОАЭ по сотрудничеству в оборонной сфере. Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны.

    Газета ВЗГЛЯД рассматривала, может ли глава киевского режима реально предложить арабским монархиям то, что им действительно нужно, и зачем ему самому подобные сделки.


    30 марта 2026, 16:52 • Новости дня
    В ДНР найдены украинские схроны с химическим и бактериологическим оружием
    В ДНР найдены украинские схроны с химическим и бактериологическим оружием
    @ Felix Kastle/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ДНР было выявлено значительное количество тайников с химическим и бактериологическим оружием на освобожденных от ВСУ территориях, сообщила официальный представитель УФСБ России по региону Арина Клепанова.

    На освобожденных от ВСУ территориях ДНР спецслужбы республики обнаружили схроны с химическим и бактериологическим оружием, сообщает ТАСС. Об этом рассказала официальный представитель УФСБ России по региону Арина Клепанова на выставке трофейного вооружения, приуроченной к премьере сериала «Центурия».

    Клепанова заявила: «Если мы говорим про схроны, время от времени мы находим, и видим именно отравляющие вещества. То есть украинская сторона использует действительно бактериологическое оружие, химическое оружие, чтобы отравить наше население».

    По её словам, подобные арсеналы находят регулярно, и их обнаружено уже довольно много.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ОЗХО Владимир Тарабрин заявил, что киевский режим ведет скрытый проект по созданию запрещенного оружия при поддержке ряда иностранных государств.

    Директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов рассказал, что украинские военные систематически используют отравляющие вещества против армии России и мирных жителей.

    Ранее на константиновском направлении украинские формирования применили беспилотники с химическими зарядами против российских бойцов, но военные смогли защититься с помощью противогазов.

    30 марта 2026, 08:20 • Новости дня
    Турция, Египет и Саудовская Аравия собрались создать нефтяной консорциум
    Турция, Египет и Саудовская Аравия собрались создать нефтяной консорциум
    @ Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Турция, Египет и Саудовская Аравия рассматривают возможность создания консорциума для контроля поставок нефти через Ормузский пролив, включая структуру сборов, сообщает Reuters.

    Турция, Египет и Саудовская Аравия рассматривают возможность создания консорциума по управлению потоками нефти через Ормузский пролив, передает РИА «Новости».

    Один из пакистанских источников заявил, что ранее предложения по этому вопросу, включая инициативу Египта, были направлены в Белый дом и предполагали структуру сборов, аналогичную той, что действует в Суэцком канале.

    По информации Reuters, эти страны также обратились к Пакистану с предложением присоединиться, однако, по словам другого источника, Исламабаду официально ничего не предлагали, и страна не собирается участвовать в инициативе.

    Обсуждение создания консорциума велось с США и Ираном. Кроме того, начальник штаба пакистанской армии Асим Мунир, как сообщают источники, регулярно поддерживает контакт с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

    Ранее Reuters информировал, что Пакистан, Саудовская Аравия, Турция и Египет обсуждали в Исламабаде возможные меры по урегулированию конфликта между США и Ираном.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Ормузский пролив остается открытым для судов стран, не связанных с Соединенными Штатами и Израилем.

    Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил о возможности формирования международной коалиции для сопровождения судов в Ормузском проливе.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Турция вместе со странами Персидского залива разрабатывает устойчивую модель урегулирования ситуации с безопасностью судоходства в Ормузском проливе.

    Таиланд провел переговоры с Ираном по вопросу сохранения безопасного маршрута для транспортировки нефти через Ормузский пролив.

    30 марта 2026, 20:15 • Новости дня
    На Украине отдали ПВО частникам

    Министр обороны Украины Федоров сообщил о начале работы частной ПВО в ВСУ

    На Украине отдали ПВО частникам
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    На Украине уже начала работу первая частная система противовоздушной обороны, об этом сообщает министр обороны Михаил Федоров.

    В своем Telegram-канале он заявил: «Частная ПВО уже работает… Запущенный правительством экспериментальный проект по привлечению частного сектора к системе противовоздушной обороны уже реализуется и дает первые результаты. Одна из компаний-участников проекта уже подготовила собственную группу ПВО», передает РИА «Новости».

    По словам Федорова, на данный момент такие группы формируют еще 13 предприятий, и все они находятся на разных этапах подготовки. Некоторые команды уже приступили к выполнению боевых задач, другие проходят обучение, а часть завершают подготовку и вскоре пополнят силы противовоздушной обороны страны. Министр подчеркнул, что частная противовоздушная оборона интегрирована в единую систему управления воздушных сил ВСУ и уже функционирует в ее структуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас пожаловалась на нехватку ПВО на Украине из-за Ирана.

    Ранее Politico сообщило, что Запад не справился с обеспечением Украины системами ПВО по программе PURL.

    30 марта 2026, 17:59 • Новости дня
    Роспотребнадзор оценил радиационный фон после атаки на ядерный комплекс в Иране

    Tекст: Елизавета Шишкова

    После атаки на ядерный комплекс с тяжеловодным реактором в иранском Хондабе радиационный фон в России остается в норме, выбросов вне объекта не обнаружено, сообщил Роспотребнадзор.

    При ударе по ядерному комплексу с тяжеловодным реактором в иранском Хондабе выброса радиоактивных веществ не произошло, передает РИА «Новости».

    Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, ситуация находится под постоянным контролем, и радиационный фон в России не изменился.

    В Роспотребнадзоре подчеркнули: «По данным Международного агентства по атомной энергии, завод по производству тяжелой воды в иранском Хондабе в настоящее время не функционирует, выброса радиоактивных веществ за пределы объекта не зафиксировано. Роспотребнадзором проводится усиленный мониторинг радиационной обстановки, по данным наблюдения уровень радиационного фона в Российской Федерации не изменился».

    Ведомство продолжает внимательно следить за развитием ситуации и оперативно информирует о любых изменениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило об остановке завода по производству тяжелой воды в иранском городе Хондабе после серьезных повреждений.

    Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что в результате третьего удара по площадке первого энергоблока иранской АЭС «Бушер» возникла непосредственная угроза ядерной безопасности.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что удары по комплексу в Хондабе, заводу в Ардакане и обстрелы у АЭС «Бушер» заслуживают решительного осуждения со стороны мирового сообщества.

    30 марта 2026, 10:29 • Новости дня
    NYT: Новая ракета США в первый день войны поразила спортзал и школу в Иране

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В первый день войны США и Израиля с Ираном американская баллистическая ракета поразила спортзал и начальную школу рядом с военным объектом в южном городе Ламард.

    Удар США по городу Ламард на юге Ирана пришелся по спортивному залу и начальной школе рядом с объектом Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), пишет New York Times.

    По данным иранских властей, в Ламарде погибли не менее 21 человека, еще около 100 были ранены; в тот же день крылатая ракета Tomahawk поразила школу в городе Минаб, где, по местным данным, были убиты 175 человек.

    Анализ видеозаписей и фотографий, а также выводы военных экспертов указывают, что по Ламарду ударила новейшая американская баллистическая ракета Precision Strike Missile (PrSM) с дальностью около 640 км. Она подрывается в воздухе и разбрасывает вольфрамовые шарики, это подтверждают характерные пробоины на зданиях спортзала, школы и жилых домов.

    На одной записи видно, как ракета с характерным силуэтом летит над жилым кварталом примерно в 300 м от спортзала и взрывается в воздухе. Камера видеонаблюдения напротив спорткомплекса зафиксировала вспышку над зданием, после чего на кадры попадают частично обрушенная крыша, ожоги стен и изрешеченная площадка.

    В жилом районе взрыв уничтожил бензовоз и повредил магазины и дома, при этом крупных воронок не обнаружено, что также соответствует воздушному подрыву.

    PrSM прошла прототипные испытания только в прошлом году, однако Пентагон уже задействовал ее в первые сутки кампании против Ирана, параллельно публикуя кадры пусков.

    Американский чиновник на условиях анонимности заявил, что по Ламарду действительно применялась PrSM.

    Эксперты отметили, что по форме ракета напоминает и управляемый реактивный снаряд GMLRS-ER, но его дальность около 150 км, что потребовало бы запуска с территории Ирана, и такой сценарий они сочли крайне маловероятным. PrSM создается как замена комплексу ATACMS и предназначена для поражения живой силы противника и незащищенной техники.

    Иранский представитель в ООН Амир Саид Иравани сообщил, что в момент удара в спортзале тренировалась женская волейбольная команда, среди погибших были школьницы и тренер. По данным иранских медиа, в числе жертв оказались 10-летняя четвероклассница Хелма Ахмадизаде и пятиклассница Эльхам Заэри, занимавшиеся волейболом, а также тренер Махмуд Наджафи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на обломках ракеты, поразившей начальную школу и военный объект на юге Ирана 28 февраля, эксперты обнаружили характерную американскую маркировку. Анализ New York Times показывал, что удар по школе в Минабе совпал по времени с атакой на соседнюю базу КСИР и мог стать результатом ошибки при определении цели американскими военными.

    В ходе операции против Ирана США впервые в боевых условиях применили новейшие баллистические ракеты Precision Strike Missile (PrSM) с дальностью не менее 500 км.

    30 марта 2026, 09:55 • Новости дня
    Politico оценила возможность изгнания Венгрии из ЕС
    Politico оценила возможность изгнания Венгрии из ЕС
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Брюсселе обсуждают планы на случай нового переизбрания венгерского премьера Виктора Орбана, который много лет считается главным оппонентом руководства Евросоюза.

    Выборы в Венгрии назначены на 12 апреля, и хотя партия Орбана «Венгерский гражданский союз» (ФИДЕС) отстает от партии «Тиса» Петера Магяра на девять пунктов, в Евросоюзе готовятся к сценарию его победы, пишет Politico.

    Поводом для особого раздражения стало блокирование Будапештом кредита для Украины, одобренного ранее, а также сообщения о контактах венгерского руководства с Москвой во время спецоперации на Украине.

    Собеседники издания отмечают, что в случае победы Орбана «перчатки будут сняты», и в ЕС начнется более жесткий разговор о том, как сдерживать Будапешт.

    Обсуждаются пять направлений: расширение практики квалифицированного большинства на сферы внешней политики и долгосрочного бюджета, переход к формату «Европы разных скоростей», усиление финансового давления, лишение Венгрии права голоса и даже юридические варианты фактического «выхода» страны из союза.

    Сторонники расширения голосования квалифицированным большинством считают, что это позволит быстрее реагировать на кризисы и снизит риск блокирования решений одним лидером.

    Противники предупреждают, что отказ от принципа единогласия по чувствительным вопросам затрагивает основы национального суверенитета. Форматы «коалиции желающих» и расширенного сотрудничества уже частично применяются, но дипломаты подчеркивают, что они не могут полноценно заменить площадку всех 27 стран.

    Усиление финансового давления предполагает более жесткое применение механизма условности, когда доступ к средствам ЕС напрямую увязывается с соблюдением норм верховенства права. Новый проект многолетнего бюджета ЕС включает дополнительные инструменты заморозки выплат, однако решения Брюсселя уже оспариваются в суде. Венгрия в свою очередь предупреждает, что в ответ готова блокировать весь бюджет.

    Еще один вариант – активизация процедуры по статье 7, которая позволяет при согласии остальных 26 членов лишить страну права голоса, но здесь уже сейчас виден блок со стороны Словакии.

    Идея фактического изгнания Венгрии из ЕС остается скорее теоретической, указывает издание. В договорах подобной опции нет, а часть дипломатов напоминает, что в этом случае Будапешт может окончательно уйти в орбиту России.

    Напомним, Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе заблокировал выделение Украине кредита на 90 млрд евро, рассчитанного на 2026–2027 годы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Евросоюз финансовым шантажом пытается свергнуть власть в Венгрии, добиваясь смены курса Будапешта. Европейские дипломаты рассматривают возможность лишить Венгрию права голоса в ЕС, вновь задействовав статью 7 договора объединения.

    В Иране одобрили пошлины на проход Ормузского пролива
    Число пострадавших при стрельбе в Дагестане выросло до трех человек
    В Белом доме прокомментировали доставку российской нефти на Кубу
    Стоимость дизтоплива во Франции побила ценовой рекорд 1985 года
    Водитель электровелосипеда сбил ребенка в Москве
    Выявлены два случая оспы обезьян в Подмосковье
    ФНС заблокировала счета хоккеиста Ковальчука из-за долга в 28 рублей

    Операции с золотом показывают разочарование в финансовой системе Америки

    Уже многие страны мира демонстрируют желание вернуть свое золото, которое хранится в США, обратно в собственные хранилища. Некоторым – как, например, Франции – это в действительности удается. Но главное, что перед нами глобальная тенденция, которая демонстрирует реальное отношение мировых элит к финансовой системе Соединенных Штатов. Подробности

    Украинские дроны делают Прибалтику мишенью

    Беспилотники ВСУ совершили налет на объекты в Ленинградской области. Под атаку попали балтийские порты и Кронштадт. Вслед за этим в Прибалтике зафиксировали падение дронов ВСУ на их территории. Означает ли это, что страны Балтии предоставили свое воздушное пространство для ударов по России, и какими могут быть ответные шаги Москвы? Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Северная Европа примеряет роль щита либерального миропорядка

    Военные амбиции Северной Европы набирают обороты. Президент Финляндии Александр Стубб уже отвел региону роль главного защитника либерального миропорядка. Однако в экспертном сообществе уверены: присваивать Прибалтике и Скандинавии такой статус пока преждевременно. Что движет северными странами на пути к военному лидерству и что это означает для России? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Россия прорвала блокаду Кубы

      Танкер «Анатолий Колодкин» доставил 720 тысяч баррелей нефти на Кубу, переживающую острый энергокризис. Почему морская охрана США не попыталась его остановить? Как сильно это поможет кубинцам?

    • Они смогли. Исторический день для НАТО

      Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о «переломном моменте»: наконец-то все страны альянса достигли уровня расходов на оборону в 2% от ВВП. Президент США Дональд Трамп несомненно объявит это своей победой, но заслуги тут принадлежат не ему. Это афера США в целом.

    • Назван ущерб США от войны с Ираном

      В США назван приблизительный ущерб от иранских атак, но главные потери Вашингтон с Пентагоном несут не в деньгах и не в военной технике. Самый чувствительный ущерб – политический, что делает дальнейшее поведение Дональда Трампа крайне опасным.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Приметы погоды на апрель 2026: какой будет месяц по народным приметам

      Апрель считается самым непредсказуемым месяцем весны: утром может светить солнце, а к вечеру – вернуться холод и снег. Именно поэтому к народным приметам в это время традиционно повышенное внимание – многие пытаются по ним понять, каким будет не только сам месяц, но и вся весна. Часть этих наблюдений складывалась десятилетиями и действительно связана с природными циклами, другая – давно устарела. Разбираемся, какие приметы погоды работают в апреле 2026 года, что они говорят о предстоящем сезоне и можно ли им доверять сегодня.

    • Схождение Благодатного огня в 2026 году: дата, когда и где проходит

      Каждый год накануне православной Пасхи внимание миллионов верующих приковано к храму Воскресения Христова в Иерусалиме. Там происходит церемония схождения Благодатного огня – событие, которое в православной традиции символизирует Воскресение Спасителя. В 2026 году Пасха приходится на 12 апреля, поэтому церемония состоится накануне, 11 апреля, в Великую субботу.

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

