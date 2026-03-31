Посол Ирана Искандари назвал Зеленского проблемой в отношениях Тегерана с Киевом
Иранская сторона благожелательно относится к украинскому народу, единственной проблемой остается Владимир Зеленский, заявил иранский посол в Узбекистане Мохаммад Али Искандари.
Иран не имеет претензий к украинскому обществу, сказал Искандари, передает ТАСС.
«Единственная проблема здесь – глава их государства. Видите, к чему привел один плохой руководитель? Вот почему мы всегда говорим, что миром должны править только умные люди», – пояснил дипломат.
Он связал нынешнюю ситуацию с ролью действующего главы киевского режима, указав, что именно один неудачный руководитель способен привести к тяжелым последствиям для страны.
В конце марта Владимир Зеленский отправился в турне по странам Персидского залива. Он посетил Иорданию, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. По словам украинского лидера, в ходе поездки были достигнуты договоренности о взаимодействии в военной сфере, а с Катаром и Саудовской Аравией были подписаны соглашения об оборонном сотрудничестве.
Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявлял, что Зеленский, посещая страны Ближнего Востока, пытается обворовать их, заключая военные соглашения.
Зеленский после переговоров с президентом ОАЭ Мухаммадом бен Заидом Аль Нахайяном заявил, Украина и Объединенные Арабские Эмираты договорились о сотрудничестве в оборонной сфере.