Во время работы Общего собрания РАН скончался кандидат в академики

Во время работы Общего собрания РАН, на котором избираются новые члены академии, скончался кандидат в академики, начальник Научно-организационного управления РАН Николай Михайлов.

Уточняется, что Михайлов почувствовал себя плохо накануне открытия собрания, которое состоялось в среду. Михайлов скончался в больнице им. Боткина. В сентябре Комиссия по борьбе с фальсификациями РАН включила его в список 56 кандидатов, в научной работе которых был выявлен плагиат, сообщает «Московский комсомолец».

Ранее сообщалось о смерти генерального директора ЦНИИмаш в 2000-2008 годах, члена РАН Николая Анфимова.