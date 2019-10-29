Умер экс-глава ЦНИИмаш Николай Анфимов

Генеральный директор ЦНИИмаш в 2000-2008 годах, действительный член РАН Николай Анфимов ушел из жизни в возрасте 84 лет после продолжительной болезни, говорится в сообщении на сайте госкорпорации «Роскосмос».

«Н.А. Анфимов, возглавляя ЦНИИмаш, руководил работами по подготовке проектов Федеральных космических программ, организовывал комплексное решение задач с участием большой кооперации организаций РАН, промышленности и учебных заведений. Николай Аполлонович стоял во главе Консультативно-экспертного совета Роскосмоса в составе Совместной российско-американской независимой комиссии (комиссия Анфимова-Стаффорда), возглавлял с российской стороны совместные работы Роскосмоса и ЕКА. За большой вклад в международное сотрудничество в космосе Николай Аполлонович в 2003 г. был удостоен высшей награды Франции — Ордена Почётного легиона», - отмечается в сообщении на сайте «Роскосмоса».

Анфимов стоял у истоков изучения механизмов и разработки моделей разрушения материалов в высокоэнтальпийных газовых потоках. Результаты его работ применялись при создании теплозащиты спускаемых аппаратов космических кораблей «Восток» и «Союз».

Академик внес большой вклад в разработку тепловой защиты аппаратов для исследований Луны и Венеры.

Анфимов был руководителем пионерских работ по изучению тепловых режимов и собственной внешней атмосферы космических аппаратов и влияния факторов космического пространства на оптические характеристики терморегулирующих покрытий.

За исследования в области обеспечения длительной эксплуатации и поддержания технического состояния конструкций станций «Салют», «Мир» и их модулей Анфимов удостоился в 1998 году премии правительства в области науки и техники.

Кроме того, он также руководил разработкой методики увода с орбиты космических объектов большой массы, а также участвовал в проведении работ по управляемому спуску и затоплению орбитальной станции «Мир» в марте 2001 году.

В госкорпорации отметили огромный вклад Анфимова в изучение космоса и выразили соболезнования его близким. «За большой вклад в развитие отечественной ракетно-космической техники Николай Аполлонович Анфимов награждён орденами Трудового Красного Знамени (1971) и «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1996), медалями, Золотой медалью имени академика В.Ф. Уткина. Руководство и коллектив Госкорпорации «Роскосмос» выражают глубокие соболезнования родным и близким Николая Аполлоновича», - добавили в «Роскосмосе».

Ранее на 95-м году жизни умер академик РАН Тимур Энеев, который был одним из соавторов полета Гагарина в космос.