Умер один из соавторов полета Гагарина – академик Энеев

Академик РАН Тимур Энеев, рассчитавший, что человека можно вернуть на Землю после космического полета, скончался на 95-м году жизни.

На сайте РАН указано, что ученый умер 8 сентября, передает РИА «Новости».



Он родился в Грозном 23 сентября 1924 года. В 1950-х годах занимался вопросами управления ориентацией многоступенчатой ракеты. Результаты его исследований были использованы при запуске первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Расчеты ученого по изменению орбиты спутника во время полета в верхних слоях атмосферы показали, что перегрузка и высокая температура при спуске с орбиты не угрожают безопасности космонавта, что было учтено при запуске в космос в 1961 году Юрия Гагарина.

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