В Кремле объяснили ситуацию с предложением праздновать окончание стояния на реке Угре

Президент Владимир Путин слышал предложение губернатора Калужской области Анатолия Артамонова о введении в стране новой памятной даты в честь завершения стояния на реке Угре (1480 год), принял его к сведению, но решений на этот счет не принималось, заявил пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков.

«Такое предложение действительно излагалось губернатором Калужской области, действительно оно было принято к сведению», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Он подчеркнул, что решений на этот счет не принималось, вопрос не стоит на повестке дня.

Ранее Анатолий Артамонов заявил, что Путин якобы поддержал инициативу о признании дня победного окончания Стояния на реке Угре памятной датой России.

В 2017 году было решено сделать 11 ноября региональным праздником. Инициативу о признании 11 ноября памятной датой для всей России было собрано более 100 тыс. подписей.

Данную инициативу поддерживало также Министерство культуры, однако глава Татарстана направил в Госдуму отрицательный отзыв на законодательную инициативу Калужской области.

Газета ВЗГЛЯД объясняла опасность борьбы с праздником в честь стояния на Угре.