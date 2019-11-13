В Таджикистане найдено тело погибшей российской туристки

В Таджикистане обнаружено тело 61-летней российской туристки, утонувшей в горной реке три месяца назад.

Россиянка упала в реку Хингоб в августе 2019 года, когда переходила через мост вместе с четырьмя другими российскими туристами. Ее искали три месяца, однако обнаружить останки удалось только сейчас, передает «Интерфакс».

Тело и рюкзак с документами на имя Ирины Третьяковой нашли местные охотники на востоке страны в 2 км от места падения.

В рюкзаке также были обнаружены банковская карточка, более 16 тыс. рублей и 200 долларов наличными.

Владелец охотничьего хозяйства сообщил о находке в правоохранительные органы. Для расследования были взяты пробы ДНК останков туристки.

В августе в комитете по чрезвычайным ситуациям сообщали, что спасатели и сотрудники правоохранительных органов разыскивают тело женщины, упавшей в горную реку Хингоб.