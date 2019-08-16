Российская туристка пропала после падения в горную реку в Таджикистане

Туристка из России упала в горную реку Хингоб на востоке Таджикистана, ее тело до сих пор не найдено.

«61-летняя Ирина Претикова три дня назад переходила с еще пятью туристами мост через бурную горную реку Хингоб в Тавильдаринском районе, что на востоке Таджикистана, и упала в реку», – сообщила глава пресс-службы Комитета по чрезвычайным ситуациям Умеда Юсуфи РИА «Новости». Тело женщины разыскивают спасатели и сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Грузии спасатели оказали помощь российской туристке, получившей травмы в горах.