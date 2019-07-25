Туристка из России спасена в горах Грузии

Туристка из России, получившая травмы в горах Грузии, спасена сотрудниками Службы чрезвычайных ситуаций по Душетскому району и доставлена в больницу в Тбилиси, где ей оказывается необходимая помощь. Об этом сообщил корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Группа из 4 россиян посещала горное село Джута, расположенное на высоте 2200 метров над уровнем моря. Российская туристка получила травмы и не могла передвигаться. Спасатели, прибывшие на место, с учетом сложного рельефа местности вызвали вертолет пограничной полиции МВД Грузии, которым и была произведена эвакуация.

В прошлом году Грузию посетило 1,4 млн россиян. Планировалось, что этот показатель возрастет в этом году, но из-за антироссийских санкций в Тбилиси Россия ввела ограничения на авиасообщения и туризм.