Источник сообщил о вымогательстве у Рудковской и Плющенко 2 млн рублей при помощи магии

Полиция начала проверку по заявлению продюсера Яны Рудковской и ее мужа, российского фигуриста Евгения Плющенко о вымогательстве у них 2 млн рублей при помощи ритуалов и проклятий, сообщили источник в правоохранительных органах.

«Рудковская и Плющенко подали заявление в полицию о возбуждении уголовного дела по факту вымогательства у них через социальные сети при помощи ритуалов и проклятий нескольких миллионов рублей. В этой связи назначена доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Он уточнил, что у семьи продюсера и фигуриста деньги вымогают «не первый месяц, обещая расправиться с ними и с их сыном путем черной магии».

Представляющий интересы Рудковской и Плющенко Александр Карабанов подтвердил, что подал соответствующее заявление в правоохранительные органы, однако в связи с тем, что в деле затрагиваются интересы несовершеннолетнего.



Официальных комментариев от правоохранительных органов не поступало.

Ранее в полицию с заявлением о вымогательстве 1 млн. евро обратился певец Филипп Киркоров.