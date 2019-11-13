Названы десять богатейших компаний России

Первое место среди крупнейших российских компаний по объему средств и денежных эквивалентов, накопленных на счетах на конец прошлого года, занял Сбербанк. На счетах кредитной организации на конец 2018 года оставалось 2,33 трлн рублей.

На втором месте по этому показателю – Газпромбанк: его остатки на конец 2018 года – 1,05 трлн рублей. Банк ВТБ на третьем месте, его накопления в деньгах и эквивалентах составили на конец года 929,3 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на бухгалтерскую отчетность, опубликованную Росстатом и самими компаниями.

В топ-10 также вошли Газпром (849,4 млрд), Роснефть (832 млрд), Лукойл (492,7 млрд), Альфа-банк (297,8 млрд), Сургут-нефтегаз (260,3 млрд), Газпром нефть (247,6 млрд) и Почта России (203,5 млрд).

С учетом банков общие накопления топ-10 компаний составляют около 7,5 трлн рублей. Если же убрать из рейтинга кредитные организации, которым из-за особенности бизнес-модель нужно больше денежных средств, в том числе для поддержания резервов, то лидером десятки станут Газпром, Роснефть и Лукойл. Топ-10 богатейших компаний без учета банков накопили около 3,4 трлн рублей.

В двадцатку организаций, накопивших больше всего денежных средств и эквивалентов, также попали Московский метрополитен, на счетах которого на конец 2018 года было почти 126 млрд рублей.

Государственный посредник по экспорту вооружений «Рособоронэкспорт» в прошлом году нарастил запасы денег и эквивалентов почти в три раза – с 38 млрд до 110 млрд рублей. При этом еще свыше 800 млрд рублей предприятию должны производители и зарубежные покупатели российского оружия.

В общей сложности российские компании держали на конец 2018 года 14,7 трлн рублей денежных средств и эквивалентов – на 21% больше, чем в конце 2017 года. Этот факт укладывается в российскую тенденцию накопления, а не инвестиций. Российский бизнес накопил на счетах и депозитах около 30 трлн рублей, которые не работают на развитие экономики, говорил в октябре первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.