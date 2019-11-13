ФСБ ликвидировала один из крупнейших интернет-магазинов наркотиков

ФСБ пресекла деятельность наркогруппировки, контролировавшей один из крупнейших подпольных интернет-магазинов по продаже наркотиков, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Как рассказали в ЦОС, в ходе операции в десяти регионах России «из незаконного оборота изъято 440 килограммов наркотиков стоимостью в 650 млн рублей.

«При их перевозке и сбыте задержаны с поличным семь сотрудников одного из крупнейших нелегальных интернет- магазинов, выполнявших в нем функции межрегиональных и региональных курьеров», – передает ТАСС сообщение ЦОС.

Напомним, в сентябре ФСБ задержала в Якутии крупного украинского наркодилера.