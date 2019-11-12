Киев назвал возможные сроки проведения выборов в Донбассе

Представитель правительства Украины в Верховной раде, депутат от партии «Слуга народа» Ирина Верещук заявила, что в ближайшие два-три года выборов в Донабассе не будет, и говорить о них сейчас преждевременно.

«Я думаю, что вообще преждевременно говорить о каких-либо выборах в Донбассе, поскольку мы не контролируем украинско-российскую границу. Мы не имеем реального, устойчивого прекращения огня. Мы не имеем разоружения, мы не имеем отвода тяжелой техники», – сказала, Верещук в ходе своего выступления в парламенте, сообщает ТАСС.

«Мы не имеем на сегодняшний день никаких оснований, что выборы в Донбассе могут стать реальностью в ближайшие два-три года», – сказала она.

Ранее Киев заявил о необходимости «нового закона» об особом статусе Донбасса, так как прежний, принятый при президентстве Петра Порошенко, не позволяет «строить мирный процесс».

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