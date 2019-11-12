Пациентку с «синдромом Рапунцель» прооперировали в Подмосковье

Врачи в подмосковных Люберцах успешно прооперировали 30-летнюю девушку, страдающую трихофагией – навязчивым поеданием волос. Заболевание также известно как «синдром Рапунцель», сообщили в Минздраве Московской области.

Девушка более 10 лет поедала волосы, из-за чего в ее желудочно-кишечном тракте скопилось большое количество волос.

«Девушка ела волосы ещё со школы, но не придавала этому значения. В результате из волос образовался слепок желудка с консистенцией войлока, размерами 20х15 см. Мы извлекли волосяной ком из желудка эндоскопическим методом, через небольшие проколы и разрез в косметически незначимой зоне», – рассказал врач-хирург, заведующий кафедрой экспериментальной и клинической хирургии Николай Матвеев, чьи слова приводятся в сообщении на сайте ведомства.

По словам врача, сейчас пациентка чувствует себя хорошо и скоро будет выписана.

«Трихофагия – довольно редкое явление, и если оно вовремя не будет диагностировано, то может привести к летальному исходу. Во избежание вышеназванных последствий крайне важно обратиться к своему участковому психиатру для прохождения лечения», – подчеркнул главный врач Центральной клинической психиатрической больницы Московской области Борис Белозеров.

Ранее бурятские врачи извлекли из желудка девушки волосяной ком диаметром полметра и весом в два килограмма.