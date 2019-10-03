Двухкилограммовый волосяной ком достали из желудка девушки в Бурятии

Из желудка пациентки в Улан-Удэ врачи извлекли волосяной ком диаметром полметра и весом в два килограмма, сообщили в региональном минздраве.

Девятнадцатилетняя девушка поступила в больницу с жалобами на боли в животе, тошноту и рвоту после приема пищи и общую слабость. При осмотре врачи обнаружили у нее в желудке инородное тело – трихобезоар, занимавший почти весь просвет желудка и часть двенадцатиперстной кишки, передает РИА «Новости».

Хирурги провели операцию и извлекли ком волос, диаметром полметра и весом около двух килограммов.

Послеоперационный период прошел без осложнений, девушка выписалась в удовлетворительном состоянии.

«Все может начаться с внешне безобидной привычки маленьких девочек кусать кончики своих волос. Дети от восьми лет – основная группа риска», – пояснил руководитель операционной бригады Батор Дондоков.

Он добавил, случайно проглоченные волосы попадают в желудок и остаются там, и на протяжении нескольких лет может образоваться большой ком волос.

Напомним, в 2017 году из живота вьетнамца извлекли забытые во время операции 18 лет назад ножницы.

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