На Украине заявили о попытках Зеленского договориться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский пытается наладить определенное взаимодействие с российским лидером Владимиром Путиным, заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

«Каждый глава украинского государства делает честную попытку не то чтобы договориться с Путиным, но найти какую-то возможность взаимодействовать, возможность так построить отношения, чтобы не умирали люди, чтобы наша торговля если не процветала, то хотя бы не умирала», – сказал министр в эфире ICTV.

Он отметил, что украинцы, которые выбрали Зеленского президентом, «требуют от него сделать попытку договориться с лидером РФ».

«Он ее сейчас делает, мы сейчас это наблюдаем», – подчеркнул Пристайко.

По словам министра, сейчас «критический момент нашей истории». Пристайко подчеркнул, что Украина с отводом войск, обменом пленными и другими действиями выполнила «довольно болезненные условия», что якобы дало возможность сказать Путину – «давайте сядем и договоримся» в нормандском формате.

Ранее первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать в республике встречу Путина и Зеленского. По его словам, украинский президент уже дал согласие на встречу.

При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Зеленского без содержательной повестки не будет продуктивна.

В октябре Зеленский сообщил, что встреча «нормандской четверки» возможна после отведения сил и средств в Донбассе.

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