МРК «Ингушетия» провел стрельбу «Калибрами» в Черном море

Экипаж малого ракетного корабля (МРК) «Ингушетия» провел успешные испытания ракетного комплекса «Калибр» и арткомплекса в море в ходе заводских ходовых испытаний, сообщил официальный представитель Черноморского флота Алексей Рулев.

По словам Рулева, в ходе проверки вооружения «Ингушетии» был проведен испытательный пуск макета ракеты «Калибр» из пусковой шахты ракетного комплекса и выполнена проверочная артиллерийская стрельба по условным целям.

«Результаты испытаний недостатков в работе вооружения корабля не выявили», – передает ТАСС слова представителя ЧФ.

МРК «Ингушетия» проекта 21631 построена на Зеленодольском судостроительном заводе в республике Татарстан.

Малые ракетные корабли проекта 21631 (шифр «Буян-М») штатно оснащены ракетным комплексом «Калибр-НК». Ранее в состав ВМФ России вошли семь МРК этого проекта.

Напомним, 30 сентября МРК «Ингушетия» вышел на испытания в Черном море.

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